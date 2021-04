Roma, 16 aprile 2021 - Il Coronavirus non è sconfitto, ma dal 26 aprile l'Italia torna a vedere un futuro più sereno. Il ritorno delle zone gialle (benché di un giallo rafforzato) porta con sè l'attesissimo calendario delle riaperture dopo il lungo periodo di limitazioni causa Covid. Agli italiani stremati dal lockdown il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha elencato le novità in arrivo dal 26 aprile, con la road map decisa dal governo, che comunque per il momento predilige la scuola e le attività all'aperto.

Ecco una panoramica di cosa potremo tornare a fare: andare al cinema, a teatro e al ristorante (anche la sera ma solo fino alle 22), fare un tuffo in piscina, allenasi in palestra. E per i ragazzi, basta dad: scuola in presenza almeno nel mese prima delle vacanze. Non potremo fare tutto subito, ecco perché è utile segnare alcune date sul calendario.

Capitolo a parte meritano gli spostamenti tra le regioni di diverso colore, con la novità del pass per i vaccinati, i guariti o chi ha un test negativo.

26 aprile

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico, nelle zone gialle e arancioni, la didattica sarà in presenza tutte le scuole di ogni ordine e grado. Sempre dal 26 in zona gialla riaprono ristoranti a pranzo e a cena solo con tavoli all'aperto, i musei, i teatri, cinema e spettacoli aperti con misure di limitazione della capienza.

15 maggio

Per le piscine occorrerà attendere il 15 maggio e la riapertura sarà consentita solo alle strutture all'aperto.

1 giugno

Per giugno sono previste nuove linee guida e in base a queste ultime dal 1 giugno potranno riaprire i ristoranti con tavoli al chiuso (ma solo a pranzo) e le palestre.

1 luglio

Dal 1 luglio via libera a le fiere e congressi, stabilimenti termali e parchi tematici.

Queste decisioni, specificano fonti di palazzo Chigi, arriveranno con un nuovo decreto legge e con la modifica di alcune regole della zona gialla.

Un pass per gli spostamenti

Saranno consentiti gli spostamenti tra regioni gialle e si introduce la novità del pass per gli spostamenti tra regioni di diverso colore. Il pass attesterà la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid. Chi ottiene il pass ha la possibilità di: spostarsi liberamente nel territorio nazionale e di accedere a determinati eventi (culturali, sportivi) riservati ai soggetti muniti del documento.