Roma, 16 aprile 2021 - E' il giorno del cambio di colore delle regioni. Come sempre ogni venerdì oggi l'Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati dell'ultimo monitoraggio settimanale, primo fra tutti l'Indice di trasmissibilità Rt nazionale e regione per regione. Poi, dopo la riunione della cabina di regia il ministro della salute Roberto Speranza firmerà le eventuali ordinanze con i cambi di colore.

Cosa potrà succedere oggi? Quali regioni potrebbero cambiare colore? Oggi la mappa colorata non dovrebbe subire particolari modifiche anche perché fino al 30 aprile (salvo allentamenti di cui potremo avere notizia già oggi con la conferenza stampa del premier Draghi che per le 11 ha convocato ola cabina di regia sulla road map delle aperture) c'è lo stop alle regiooni gialle. Tutta l'Italia è divisa in zone arancioni o rosse.

La mappa attuale dell'Italia

(fino al 18 aprile compreso)

Zona rossa: Campania, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alle Province autonome di Bolzano e Trento.

Cosa può cambiare oggi

Delle quattro che si trovano in zona rossa, la prima candidata a passare in zona arancione è la Campania. I suoi dati infatti migliorano: l'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti si attesta attorno ai 238 casi (il limite che fa scattare la zona rossa è oltre i 250). Soprattutto migliora l'Rt che secondo le ultime proiezioni cala sotto l'1.25. Niente da fare per Val d'Aosta e Sardegna. Le prima continua ad avere un'incidenza alta (319), la Sardegna invece deve fare i conti con un Rt sempre molto alto. Spera la Puglia ma è molto difficile visto che l'incidenza resta al momento alta (261).

Peer quanto riguarda invece le regioni attualmente in zona arancione dovrebbero tutte mantere questa fascia. Con molta apprensione in Sicilia, non tanto oper òl'incidenza, quanto per il resto dei parametri. Di più, molte avrebbero già dati da zona gialla (potrebbero essere almeno Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Veneto, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e le Province autonome di Trento e Bolzano). Cosa importante in vista appunto dei possibili allentamenti.

