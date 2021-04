Roma, 16 aprile 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dei contagi Coronavirus in Italia. I dati di ieri hanno evidenziato un lieve aumento, ma anche il calo di morti e ricoveri. Ma oggi, come ogni vererdì, è anche il giorno degli indici Rt e del cambio di colori delle Regioni (solo la Campania dovrebbe essere interessata con un passaggio in zona arancione). Inoltre dalla cabina di regia dovrebbe arrivare anche il calendario delle riaperture di ristoranti, palestre, cinema e teatri (la conferenza stampa di Draghi). Appare invece già chiara la linea per la scuola: dal 3 marzo si torna tutti in presenza (studenti delle superiori scompresi). "Regalare a tutti gli studenti almeno l'ultimo mese di scuola in presenza è importante, sul piano educativo e soprattutto su quello psicologico", ha dichiarato in merito la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia.

Sul fronte vaccini, intanto, emerge che l'Unione Europea potrebbe non servirsi più del siero Astrazeneca. Almeno stando alle dichiarazioni della ministra francese dell'Industria, Agnès Pannier-Rinacher, secondo cui è "probabile" che Bruxelles non rinnovi i suoi contratti di vaccini anti-Covid con il gruppo farmaceutico anglo-svedese. "La decisione non è stata ancora presa", ma dopo la scelta della Danimarca, mercoledì, di abbandonare il vaccino, c'è «la più grande probabilità" che l'Europa non faccia nuovi ordini, ha dichiarato l'esponente del governo d'oltralpe. Sulla base degli ultimi dati, sono pià di 10 milioni, uno su sei, gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti Covid.

Vaccini, l'immunologo Forni: "In arrivo CureVac"

Il bollettino Covid del 16 apile

Le regioni / Toscana

In Toscana sono 1.239 i casi in più rispetto a ieri (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 13.852 tamponi molecolari e 10.897 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 8.878 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.556. I ricoverati sono 1.835 (84 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (8 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 12 uomini e 8 donne con un'eta' media di 80,2 anni. Le persone complessivamente guarite sono 182.110 (1.449 in più rispetto a ieri).

Sono 906 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, pari ad una incidenza sui tamponi effettuati del 2,5%. I morti sono invece 23. Sono in discesa decisa i dati Covid resi noti oggi dalla Regione. Complessivamente i positivi totali sono 399.749. I ricoverati sono 1.870 (-80): 1609 in area non critica (-75) e 261 (-5) in terapia intensiva.

Nelle Marche sono stati individuati 326 nuovi casi di Covid-19, il 12% rispetto ai 2.719 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in calo: il giorno precedente era stato del 13,7%, con 326 nuovi casi su 2.371 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 93.882.

Le altre regioni

In Basilicata sono 181 le persone risultate positive al test del Covid, 74 sono invece i guariti.