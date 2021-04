Roma, 15 aprile 2021 - Ancora semaforo rosso per Valle d'Aosta e Sardegna, mentre Puglia e Campania sperano di passare in zona arancione (anche se il numero di positivi nelle due regioni resta ancora alto) dalla prossima settimana. L'assessore pugliese Pier Luigi Lopalco già qualche giorno fa ha evidenziato che "la situazione epidemiologica sta migliorando". Ma la regione resta in bilico, con un'incidenza dei casi ancora alta.

Chi rischia invece di finire in zona rossa da lunedì 19 aprile è la Sicilia. L'isola è ancora al terzo posto dopo Campania e Lombardia per numero di contagi giornalieri e sembra ormai marciare spedita verso un giro di vite, che peraltro è già stato decretato in numerosi comuni e in tutta la provincia di Palermo. Un andamento negativo confermato anche dal numero delle ultime vittime e dall'aumento dei ricoveri ospedalieri (nei reparti ordinari e nelle terapie intensive). Un dato in controtendenza rispetto al trend nazionale dove invece la pressione sugli ospedali sta diminuendo (qui il bollettino del 14 aprile).

Osservata speciale anche la Basilicata, con un'incidenza settimanale dei contagi a quota 227 ogni 100mila abitanti.

Per le restanti regioni dovrebbe essere confermato l'arancione. Molte, in realtà, hanno già diversi indicatori da zona gialla (per esempio Lazio, Umbria, Abruzzo e Alto Adige). Ma qui si apre il fronte della cabina di regia e delle scelte che il governo farà per quanto riguarda il percorso delle riaperture. Al momento, comunque, non sono previste zone gialle fino al 30 aprile.

La mappa attuale dell'Italia

(Fino a domenica 18 aprile compresa)

Zona rossa: Campania, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alle Province autonome di Bolzano e Trento.