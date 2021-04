Roma, 15 aprile 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute con i numeri su contagi, morti e ricoveri di Coronavirus in Italia. Dai dati della curva epidemica, oltre che dall'andamento della campagna di immunizzazione, infatti dipenderà il calendario del governo per le riaperture di ristoranti, palestre e teatri (oggi la riunione delle Regioni per fissare le linee guida: qui la bozza in Pdf). "L'ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe, segnala che le terapie intensive sono ancora al 41% di occupazione: è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure troppo severe", ha detto oggi il ministro Roberto Speranza nella sua informativa alla Camera. Quanto ai vaccini, ha ribadito che l'Italia continuerà a comprarli con l'Unione Europea. "E' innegabile che ci siano stati ritardi ed alcuni errori nella negoziazione. Ma una competizione a tutto campo, una guerra di tutti contro tutti avrebbe prodotto uno scenario disastroso". Speranza ha quindi auspicato che sia fatta presto chiarezza sul siero Johnson&Johnson "per poter iniziare a usarlo" e rimarcato la sicurezza di quello Astrazeneca. "Su 32 milioni di vaccinazioni e 222 segnalazioni di eventi avversi per il vaccino di AstraZeneca ci sono 82 eventi avversi di cui 18 fatali: è un fenomeno molto ridotto che non va sottovalutato, mantenendo alta la vigilanza. Ed i cambi di rotta nelle indicazioni del vaccino fanno parte di questa attenzione".

Il monitoraggio Gimbe

Intanto come ogni giovedì arriva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, da cui emerge una diminuzione dei nuovi casi (106.326 contro 125.695) nella settimana 7-13 aprile rispetto alla precedente, ma anche un aumento dei decessi (3.083 rispetto ai 2.868). In calo anche i casi attualmente positivi (519.220 contro 555.705), le persone in isolamento domiciliare (488.742 contro 522.625), i ricoveri con sintomi (26.952 contro 29.337) e le terapie intensive (3.526 contro 3.743). Tuttavia, sottolinea il presidente Nino Cartabellotta, "con un bacino di 520 mila casi attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti".

Il dato nazionale, come sempre, risente di notevoli eterogeneità regionali: si rilevano infatti un aumento della variazione percentuale dei nuovi casi in 6 Regioni, in particolare Basilicata e Calabria e un incremento dei casi attualmente positivi in 5 Regioni. Sul fronte ospedaliero - afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione - le curve dei ricoveri con sintomi e delle terapie intensive hanno iniziato una discesa lenta e irregolare. Ma i numeri assoluti restano elevati e in molte Regioni gli ospedali sono ancora in affanno". Infatti, le soglie di allerta di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid in area medica (40%) e in terapia intensiva (30%) si attestano a livello nazionale rispettivamente al 41% e al 39%. In particolare sono sopra soglia 7 Regioni per l'area medica e 13 per le terapie intensive. "Si conferma il calo dei nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva ma la media mobile a 7 giorni rimane superiore ai 200 ingressi al giorno", spiega Marco Mosti, direttore operativo di Gimbe.

Le regioni / Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.206 su 25.102 test di cui 15.069 tamponi molecolari e 10.033 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,80% (13,2% sulle prime diagnosi). A fornire i primi dati della regione è il governatore Eugenio Giani.

Il Veneto registra 1.085 nuovi contagi e 23 decessi. Il totale dei casi da inizio epidemia sale dunque a 398.843, mentre quello delle vittime a 11.041. L'incidenza dei positivi sui tamponi fatti è pari al 3,21%. Migliora la situazione negli ospedali dove i pazienti Covid complessivamente ricoverati sono 1.950 (-63); di questi 1.684 (-52) sono in area non critica, 266 (-11) in terapia intensiva. Scende ulteriormente il numero dei soggetti attualmente positivi, 28.332 (- 1.110).

Sono 326 i nuovi positivi rilevati nelle Marche tra 2.371 nuove diagnosi (13,7%). Testati 4.772 tamponi: 2.371 nel percorso nuove diagnosi (603 nello screening con percorso Antigenico) e 2401 nel percorso guariti. Sono 92 i casi in provincia di Macerata, 87 in quella di Pesaro Urbino 76 nell'Anconetano, 31 in provincia di Ascoli Piceno, 24 nel Fermano, 16 da fuori regione. Nel Percorso Antigenico sui 603 test, 41 casi (da sottoporre a tampone molecolare), il rapporto positivi/testati è del 7%. Tra i contagiati emersi dai tamponi molecolari sono 62 le persone sintomatiche.

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige si sono registrati due decessi e 90 nuovi casi. L'Azienda sanitaria ha analizzato appena 928 tamponi pcr, rilevando 38 casi di positività. A questi si aggiungono altri 52 test positivi su 8.483 tamponi antigenici. Sono 140 i ricoverati: 16 in terapia intensiva (come ieri), 74 nei normali reparti ospedalieri (come ieri) e 50 nelle cliniche private (-2). Continua a risalire il numero degli altoatesini in quarantena che ieri erano 2.765 e oggi 2.850.