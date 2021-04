Roma, 14 aprile 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. E l'attenzione è alta perchè le riaperture, tema chiave in questi giorni, saranno legate ai numeri dei contagi e delle vaccinazioni, come fortemente chiarito dal premier Draghi. Sul fronte somministrazioni, è iniziata oggi la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di Pfizer, mentre continua a tenere banco il caso Astrazeneca. Se nel nostro Paese, in Lombardia, il direttore generale del Welfare ha avvertito che il "rifiuto" del siero "diventa importante", dalla Danimarca arriva lo stop definitivo alle somministrazioni con il siero di Oxford. E resta ancora il nodo Johnson&Johnson: dopo lo stop in Usa, le prime 180mila dosi in Italia sono ferme, 'stoccate' nei congelatori dell'hub di Pratica di mare, in attesa che arrivi l'esito degli accertamenti sulla sicurezza del vaccino. Ma l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, insiste: "Quelle dosi ferme a Pratica di Mare ci servono".

Covid, il bilancio del 14 aprile 2021

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e inseriremo qui la tabella pdf.

Le notizie locali / Toscana

In Toscana sono 212.025 i casi di positività al Coronavirus, 1.168 in più rispetto a ieri (1.133 confermati con tampone molecolare e 35 da test rapido antigenico). I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 179.190 (84,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.837 tamponi molecolari e 9.818 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 8.326 i soggetti testati oggi, di cui il 14% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.077, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.946 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 282 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano anche 32 nuovi decessi: 25 uomini e 7 donne con un'età media di 80,6 anni.

Veneto

Sono 1.081 i nuovi positivi al Coronavirus in Veneto, trovati a fronte dei 40mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, una incidenza del 2,67%. Continua la discesa dei positivi in isolamento (29mila), così come il totale dei ricoveri, oggi 2.013 (-63 rispetto a ieri) al di sotto del record dello scorso marzo. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 24.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 415 nuovi casi di Covid-19, il 15,4% rispetto ai 2.691 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è tornato a crescere: il giorno precedente era stato dell'11%, con 222 nuovi casi su 2.022 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 93.330. I nuovi casi sono stati individuati 97 in provincia di Macerata, 128 in provincia di Ancona, 81 in quella di Pesaro-Urbino, 29 nel Fermano, 66 nel Piceno e 14 fuori regione.

Basilicata

In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.450 tamponi molecolari: 213 sono risultati positivi al Coronavirus e di questi 210 appartengono a residenti in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri due decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 476. Stabile, come ieri, a 181 il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo 12 (come ieri) in terapia intensiva, cinque all'ospedale San Carlo di Potenza e sette al Madonna delle Grazie di Matera. Con 62 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.149 (4.968 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 15.289. Dall'inizio dell'epidemia sono stati analizzati 298.648 tamponi molecolari, 274.641 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 176.047 persone.

Le altre Regioni

Nessun decesso e 60 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle D'Aosta. Altri 92 contagi in Alto Adige e un morto.

Le altre notizie di oggi

Partito aperture: via Speranza. Ma il ministro del rigore non molla

Vaccini ai familiari: indagati 15 tra medici e infermieri a Oristano

Giulio Berruti vaccinato: il post e la polemica social