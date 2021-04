Washington, 13 aprile 2021 - Proprio nel giorno dell'arrivo delle prime scorte di vaccino Johnson & Johnson in Italia, da oltreoceano arriva una notizia destinata a far discutere: le agenzie sanitarie federali hanno chiesto una pausa immediata nell'uso del vaccino monodose di J&J "dopo che sei destinatari negli Stati Uniti hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue entro circa due settimane dalla vaccinazione".

Ad avere avuto problemi dopo il vaccino sono tutte donne, di età compresa tra i 18 e i 48 anni. Una di loro è morta e una seconda donna in Nebraska è stata ricoverata in condizioni critiche. Finora negli Usa hanno ricevuto il vaccino J & J quasi sette milioni di persone, e altre nove milioni di dosi sono in attesa.

La conferenza stampa

La sospensione del vaccino Johnson&Johnson sarà probabilmente una questione di giorni, affermano il Cdc e la Fda in conferenza stampa, le autorità sanitarie americane. I casi osservati sono "estremamente rari ma la sicurezza del vaccino per il Covid è una priorità per il governo federale", affermano il Cdc e la Fda, le autorità sanitarie americane, sottolineando che la raccomandazione di una pausa nella somministrazione del Johnson&Johnson è stata decisa in via precauzionale.

"Quello che vediamo per i vaccini Johnson&Johnson è simile a quanto osservato con AstraZeneca", affermano le autorità sanitarie americane. I problemi con il vaccino J&Jsi hanno in media nove giorni dopo la somministrazione.

La replica di J&J

"Al momento nessun nesso causale chiaro è stato stabilito fra i rari eventi tromboembolici segnalati e il vaccino anti Covid di Janssen", afferma la Johnson & Johnson in una dichiarazione. "Siamo a conoscenza degli estremamente rari" problemi avuti da "un piccolo numero di persone che hanno ricevuto il nostro vaccino. Il Cdc e la Fda stanno rivedendo i dati relativi a sei casi negli Stati Uniti su oltre 6,8 milioni di dosi somministrate. Per precauzione, il Cdc e la Fda hanno raccomandato una pausa nell'uso del nostro vaccino", afferma Johnson&Johnson in una nota. "Stiamo rivedendo questi casi con le autorità europee e abbiamo deciso in via proattiva di ritardare le consegne all'Europa", osserva.

L'anticipazione del Nyt

Il New York Times, che ha anticipato la notizia, sottolinea che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza. "Raccomandiamo una pausa nell'uso di questo vaccino per cautela" ha annunciato la Food and Drug Administration su Twitter.

"Scienziati della Food and Drug Administration e del C.D.C. - continua il Nyt - esamineranno congiuntamente i possibili collegamenti tra il vaccino e il disturbo e determineranno se la F.D.A. dovrebbe continuare ad autorizzare l'uso del vaccino per tutti gli adulti o limitare l'autorizzazione. Mercoledì è stata programmata una riunione di emergenza del comitato consultivo esterno del C.D.C.".

La Casa Bianca

In tutto ciò, la Casa Bianca rassicura gli americani: "La pausa al vaccino Johnson&Johnson non avrà un impatto significativo sul nostro piano di vaccinazioni", visto che gli Stati Uniti hanno sufficienti disponibilità per mantenere l'attuale velocità di vaccinazioni. Insomma, agli americani che si erano prenotati per il vaccino Johnson&Johnson sarà offerta un'alternativa. Gli accordi siglati con Pfizer e Moderna sui vaccini coprono, aggiunge la Casa Bianca, 300 milioni di americani e i vaccini Johnson & Johnson rappresentano meno del 5% di quelli somministrati.

In Italia vertice al ministero

Il caso Johnson & Johnson viene seguito attentamente anche dall'Italia. Convocata una riunione al ministero della Salute per fare il punto insieme all'Agenzia del farmaco sul siero Janssen dopo la frenata registrate negli Usa.

Ricordiamo che nel piano vaccinale nazionale presentato esattamente un mese fa dal commissario all'emergenza Francesco Figliuolo è previsto l'arrivo di 26,57 milioni di dosi di Johnson&Johnson in Italia entro la fine di quest'anno. In dettaglio, come indicato nelle tabelle, 7,31 milioni di dosi nel secondo trimestre, quello appena iniziato. 15,94 milioni nel terzo, 3,32 nel quarto trimestre 2021.

Intanto le 184mila dosi del vaccino Johnson & Johnson si trovano nell'hub della Difesa a Pratica di Mare, dove rimarranno "stoccate" in attesa delle verifiche sui rari eventi avversi segnalati. "Nei nostri container le dosi possono essere conservate fino a due anni, c'è tutto il tempo per gli accertamenti del caso e poi procedere", ha spiegato a Rainews 24 Stefano Sbaccanti, della struttura commissariale per l'emergenza Covid. "La campagna vaccinale prosegue - ha aggiunto - ci sono aumenti rispetto alle prime stime, tutte le dosi che arrivano andranno alle Regioni".

Ema: per J&J forse seconda dose

Armando Genazzani, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema, spiega: "Non metterei troppo accento sul fatto che J&J sia un vaccino monodose. Al momento il vaccino anti-Covid di Janssen (gruppo Johnson&Johnson) è stato studiato come vaccino di cui si dà una singola dose e sappiamo che dà una protezione 14 giorni dopo la somministrazione". Tuttavia "non sappiamo quanto duri. Potrebbe benissimo essere che serva un richiamo in seguito, ci sono degli studi che lo stanno valutando. Intanto possiamo cominciare a vaccinare, però".

Burioni

"Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti collaterali". A scriverlo, su Twitter, è Roberto Burioni, virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "Indispensabile - sottolinea Burioni - una sorveglianza accurata e un'attenzione particolare alla comunicazione".

Bassetti

Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, la vede così: "Abbiamo perso di vista l'obiettivo: proteggere le persone dal Covid-19. Parliamo di 6 casi su 7 milioni di vaccinazioni con Johnson & Johnson. E' evidente che sia una guerra commerciale. Gli Stati Uniti hanno tantissime dosi di Pfizer e Moderna, quindi possono permettersi uno stop di Jannsen. Termineranno comunque la campagna vaccinale. E l'Europa è così forte? Rischiamo di pentircene". E ancora: "AstraZeneca e Jannsen sono ottimi vaccini e il beneficio di vaccinare è enorme rispetto ai rischi. Penso che sospendere le vaccinazioni per l'Ema sarebbe affondare l'Europa. Chi lavora nell'ambito della ricerca sa che ogni farmaco ha effetti collaterali. - spiega Bassetti -. Tra l'altro, non è nuova questa guerra commerciale: capitava nel passato quando la Fda non approvava farmaci europei".

Galli

"Sei casi di trombosi su quasi 7 milioni di somministrazione di vaccino anti-Covid J&J sono un rischio molto basso. Quando si fa un esame diagnostico con mezzo di contrasto con il gadolinio, c'è una probabilità su un milione di morire. E le probabilità aumentano dai 3 ai 5 su un milione se si usa un mezzo di contrasto iodato. Cosa succederebbe se si bloccassero questi esami sulla base di tale rischio?": è il commento di Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano.

Garattini

"Il governo italiano deve decidere subito cosa vorrà fare" con il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson in arrivo oggi per la prima volta in Italia. E' il monito di Silvio Garattini, farmacologo e presidente dell'Istituto Mario Negri, che commenta così la sospensione del siero decisa dall'Fda per indagare sui 6 casi di trombosi. "Il rischio di trombosi è molto basso - ha commentato l'esperto - ma è altissimo quello di generare sfiducia nella popolazione come accaduto con AstraZeneca".