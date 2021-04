Roma, 13 aprile 2021 - Italia sospesa tra voglia di riapertura (ipotesi di ok ai ristoranti a maggio ma all'aperto), tentativi di accelerare sulle vaccinazioni e situazione epidemiologica. I contagi Covid negli ultimi giorni sono in calo, così come la pressione sugli ospedali, anche se a livelli ancora molto alti. Oggi il bollettino del Ministero della Salute aggiornerà su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto nel mondo la pandemia non arretra e l'Oms lancia l'allarme: "Siamo un punto critico, contagi esponenziali".

Vaccino J&J, Nyt: "Usa chiedono sospensione dopo casi di trombosi"

Il bollettino del 13 aprile 2021

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Lo studio: così si muove il virus. Immunità di gregge a settembre

Le Regioni / Toscana

I nuovi casi positivi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 934 su 23.879 test di cui 12.549 tamponi molecolari e 11.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,91% (12,2% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi giornalieri rilevati erano stati 715 su 10.754 esami totali (tra tamponi) con un tasso del 6,65%. Inoltre, ad oggi, riferisce sempre Giani, i vaccini totali attualmente somministrati in Toscana sono 891.830 "con percentuale di somministrazione e ritmo dell'88,7% (85,3% media nazionale)".

Veneto

Sono 883 i contagi da coronavirus in Veneto. Da ieri sono stato registrati altri 42 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 35.791 tamponi, il tasso di positività è al 2,47%. I ricoveri totali per covid sono 2.076, con un calo di 46 unità. Nel dettaglio, i ricoveri in area non critica sono 1.791 (-30), i pazienti in terapia intensiva sono 285 (-16).

Marche

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 222 nuovi casi di Covid-19, l'11% rispetto ai 2.022 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati continua a essere in calo: il giorno precedente era stato dell'11,6%, con 111 nuovi casi su 955 tamponi. I nuovi casi sono stati individuati 43 in provincia di Macerata, 29 in provincia di Ancona, 65 in quella di Pesaro-Urbino, 5 nel Fermano, 58 nel Piceno e 22 fuori regione. Questi casi comprendono 38 soggetti sintomatici.

Le altre regioni

In Basilicata 184 casi e 3 decessi. In Alto Adige 144 contagi e 2 morti. In Umbria le nuove infezioni sono 109, i morti 3.