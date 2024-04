“Donne costrette ad ascoltare il battito fetale nei consultori”. La denuncia del Centro anti-violenze di Aosta

Aosta, 27 aprile 2024 – Donne costrette ad ascoltare il battito fetale, blandite con promesse di sostegno economico, nel tentativo di non farle abortire. Tutto questo succede nelle strutture pubbliche, almeno secondo le segnalazioni del Centro donne contro la violenza di Aosta. La notizia è fra le righe di un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del Centro che richiama l’attenzione sulla Legge 194 – che in Italia disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza – e annuncia un monitoraggio sul territorio.

“Sono pervenute al Centro donne contro la violenza di Aosta segnalazioni di donne che, giunte in presidi sanitari pubblici del territorio regionale per accedere all’interruzione volontaria di gravidanza – si legge nel post – Sono state negli stessi luoghi sottoposte a indebite interferenze e pressioni da parte di volontari, consistenti nell’imporre l’ascolto del battito fetale o nella promessa di sostegni economici o beni di consumo, con il preciso intento di dissuaderle dalla scelta di abortire, personalissima e spesso sofferta”.

Il centro annuncia “azioni di monitoraggio della corretta applicazione della legge 194/1978 nel territorio regionale, e azioni di sensibilizzazione e resistenza, sostenendo le donne e valutando con esse, qualora ne ricorrano le condizioni e nel rispetto della loro volontà, ogni iniziativa utile a tutela delle stesse”.

Sullo sfondo c’è il dibattito sull’emendamento voluto da Fratelli d’Italia al decreto sul PNRR, che secondo le opposizioni apre la porta dei consultori a figure antiabortiste. Anche il Centro di Aosta , che fa parte della rete nazionale Di.Re – Donne in rete contro la violenza, condivide le preoccupazioni contro la scelta di “concordare la presenza delle c.d. associazioni pro-vita, non solo a supporto dei percorsi di maternità difficile dopo la nascita, ma anche nella delicatissima fase di maturazione della decisione di interrompere, o meno, la gravidanza”. Con l’ingresso dell’ideologia nei centri c’è il “concreto rischio di vittimizzazioni dovute all’esercizio di pressioni psicologiche sulle donne, come dimostrano i casi verificatisi anche in Valle d’Aosta”. “L’aborto non è una concessione ma un diritto della donna – si ricorda nel post - e deve essere garantito dalla possibilità di rivolgersi ai consultori, alla presenza di figure professionali qualificate, senza il pericolo di essere sottoposte a giudizi morali o a manipolazioni”.