Roma, 13 aprile 2021 - E' possibile cambiare vaccino anti Covid per la seconda dose? L'idea di combinare vaccini diversi è allo studio dell'ospedale Spallanzani, che annuncia il via alla sperimentazione sulla seconda dose di vaccino anti Cronavirus, dopo la prima con AstraZeneca, utilizzando altri vaccini tra cui lo Sputnik. Per l'avvio della ricerca, comunque, si attende l'ok di Aifa.

Le paure su AstraZeneca

Il direttore sanitario Francesco Vaia spiega: "Partiremo con una sperimentazione che avrà due direttrici: quella di coprire le varianti e quella di combinare diversi vaccini. Uno studio per andare incontro alle preoccupazioni di chi ha fatto la prima dose con AstraZeneca, che comunque, ribadisco, è un vaccino sicuro ed efficace" ma ha dei timori a fare la seconda dose sempre con AstraZeneca.

La sperimentazione

"E' uno studio a 4 'bracci' - continua Vaia - con 600 volontari che si sottoporranno per la seconda dose con Spuntik o Pfizer o Moderna".

"Chiederemo l'autorizzazione ad Aifa anche se il presidente Palù mi ha già detto che è favorevole - dichiara Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio - Anche il ministro Speranza è stato informato e quindi" superati questi passaggi burocratici "potremo iniziare la sperimentazione, credo già dalla prossima settimana".

L'appello di Musumeci

"Non è etico tenere bloccate quasi centomila dosi di AstraZeneca perché non ci sono adeguate prenotazioni. Chiedo la collaborazione di tutti, dagli ordini professionali al sindacato, perché serve tornare a correre come prima. Siamo stati un esempio nelle scorse settimane, adesso non può vincere la paura", dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che lancia una "iniziativa straordinaria" per un open day in tutti gli hub e in tutte le principali sedi di vaccinazione. Venerdì, sabato e domenica, dalle 8 alle 22, si potranno vaccinare senza prenotazione tutti i cittadini nel target AstraZeneca (a partire dai sessant'anni di età). "Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia - aggiunge il governatore - per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca. Concordo con le parole del capo della Protezione civile Curcio: non possiamo fare prevalere i timori, dimenticando il valore strategico della vaccinazione".