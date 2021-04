Roma, 14 aprile 2021 - E' iniziata oggi la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata presso gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Brescia, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Pisa e Venezia. Le consegne interesseranno più di 210 strutture sanitarie in tutta Italia e si concluderanno entro 24 ore. Ma oltre a poter contare sui vaccini Pfizer, saranno a disposizione anche circa mezzo milione di AstraZeneca e oltre 400mila di Moderna.

Ma sul siero di Oxford ci sono delle difficoltà. "Quello del rifiuto del vaccino AstraZeneca è un tema difficile. E' un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello che possiamo pensare", ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, intervenendo in audizione in Commissione Sanità del Consiglio Regionale. "Ho segnalazione di centri vaccinali importanti in cui parecchia gente li sta rifiutando - ha aggiunto -. In questi casi, se in sede di anamnesi ci sono valutazioni critiche, possiamo fargli il Pfizer. Negli altri casi, se non ci sono queste motivazioni, li rimettiamo in coda". Questo tipo di situazione si era verificata anche in altre regioni.

C'è poi il nodo del vaccini di Johnson & Johnson, con le prime 180mila dosi che da ieri sono ferme, 'stoccate' nei congelatori dell'hub di Pratica di mare a -20 gradi, in attesa che arrivi l'esito degli accertamenti sulla sicurezza del vaccino, dopo la segnalazione di rari eventi avversi. "Una eventuale limitazione di età sul vaccino Johnson & Johnson - dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - rischia di avere lo stesso effetto di disorientamento che si è avuto su AstraZeneca. Spero che le Autorità regolatorie si determinino in fretta e in maniera chiara, senza commettere gli errori di comunicazione fatti su AstraZeneca". E continua: "Si rischia di arrecare un grave danno alla campagna vaccinale. Peraltro il tasso di segnalazione nell'ultimo rapporto di Aifa, ovvero il rapporto tra il numero di segnalazioni inserite nella Rete nazionale di farmacovigilanza rispetto alle dosi somministrate, riporta come la maggior parte delle segnalazioni appartengano a vaccini non sottoposti a limitazioni di età. Le dosi giunte a Pratica di Mare ci servono".

