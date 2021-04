Roma, 17 aprile 2021 - Nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia. Quelli di oggi e dei giorni a venire saranno dati Covid cruciali in vista delle riaperture del 26 aprile. I contagi comunicati da Ministero della Salute (leggi il bollettino di ieri) contribuiranno in maniera decisiva a definire indice Rt e tasso di incidenza, due parametri cardine per l'eventuale passaggio in zona gialla rafforzata (qui le regioni che possono cambiare colore). Nel frattempo, giungono i primi numeri dalle regioni.

Sommario

Le ultime notizie

Fissata la data delle riaperture: ieri in conferenza stampa Draghi ha annunciato che dal 26 aprile tornerà una zona gialla rafforzata: nelle regioni dove i dati consentano il passaggio di fascia, ripartiranno attività come ristoranti all'aperto, cinema (anche al chiuso, ma con alcune limitazioni) e sport all'aperto. Si torna a scuola in presenza al 100%, tranne che in zona rossa dove alle superiori l'attività si svolgerà "almeno al 50% in presenza". A metà maggio via libera alle piscine all'aperto e alle spiagge, mentre il primo giugno ripartono le palestre al chiuso. Capitolo a parte per lo spostamento tra regioni: ok tra zone gialle dal 26 aprile, mentre per muoversi da rosse e arancioni servirà una sorta di pass tra regioni di cui si sta studiando l'applicazione concreta.

Sembra, nel frattempo, accelerare la campagna vaccinazioni. Il generale Figliuolo comunica che ieri si è raggiunto il record di 347.279 somministrazioni in un giorno. Un dato lontano dall'obiettivo di 500mila inoculazioni che ci si era prefissati per metà aprile, ma comunque in costante crescita.

Regioni / Toscana

In Toscana: sono 1.150 i nuovi casi (ieri 1.239) su 26.865 test di cui 15.612 tamponi molecolari e 11.253 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,28% (13,1% sulle prime diagnosi), in calo dunque rispetto ai numeri di ieri (rispettivamente del 5% e del 14%). L'età media dei nuovi contagiati è di 43 anni. Con i dati odierni la regione raggiunge così i 215.620 casi dall'inizio della pandemia. I decessi odierni sono 20 (il totale sale a 5.824). Gli attualmente positivi sono quindi oggi 26.370 (lieve calo del -0,7% su ieri) di cui sono ricoverati 1.815, contando 20 pazienti in meno rispetto a ieri, stesso numero dei deceduti per Covid. Tra i ricoverati, 278 sono quelli in terapia intensiva, dato stabile. Sempre tra i positivi ci sono altri 24.555 in isolamento a casa con sintomi o senza sintomi (-166 su ieri pari al -0,7%). Crescono i guariti (arrivati a quota 183.426): 1.316 guarigioni totali, a tampone negativo, nelle 24 ore.

Sono 940 i contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto a ieri (906), ma sempre intorno alla soglia dei 1.000 nuovi casi di Covid al giorno. Si contano oggi, purtroppo, altri 24 decessi. Cala il numero dei ricoveri in regime ordinario, oggi 1.520 (-89), stabile l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, 261. I soggetti attualmente positivi in regione sono 26.643 (-1.689).

Sono 341 i nuovi contagi (ieri 326) comunicati nelle Marche nelle ultime 24 ore, il 13,7% sui 2.484 tamponi (in crescita rispetto al 12% di ieri), molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso nuove diagnosi. I nuovi casi sono stati individuati 74 in provincia di Macerata, 86 in provincia di Ancona, 89 in quella di Pesaro-Urbino, 13 nel Fermano, 63 nel Piceno e 16 fuori regione. Questi casi comprendono 62 soggetti sintomatici.

In Basilicata si registrano 219 nuovi positivi, su un totale di 1.709 tamponi molecolari, e un decesso.