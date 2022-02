Roma, 15 febbraio 2022 - Attesa per il nuovo bollettino Covid. La curva dei contagi in Italia è in calo ormai da giorni, anche se i dati del ministero della Salute oggi potrebbero evidenziare un aumento dei casi visto che sul lunedì pesa sempre l'effetto weekend con un minor numero di tamponi (qui tutti i numeri del 14 febbraio). Buone notizie sul fronte dei posti letto occupati in terapia intensiva, la rilevazione dell'Agenas rivela che la percentuale resta al 12% nel nostro Paese, ma cresce in 7 regioni: Abruzzo (al 14%), Pa Bolzano (8%), Puglia (13%), Sardegna (15%), Sicilia(14%), Toscana (15%), Umbria (9%). Il tasso cala in 5 regioni: Emilia Romagna (al 13%), Liguria (11%), Marche (16%), Molise (13%), Piemonte (12%). È stabile, invece, in Basilicata (al 6%), Calabria (15%), Campania (9%), Friuli Venezia Giulia (19%), Lazio (19%), Lombardia (9%), PA Trento (16%), Val d'Aosta (12%), Veneto (8%).

Intanto è scattato l'obbligo vaccinale per gli over 50 i quello del super Green pass se lavoratori (il provvedimento è in vigore fino al 15 giugno), tuttavia il sottosegretario Andrea Costa non esclude che si possa dire addio alla certificazione verde dal 31 marzo, cioè dalla fine - almeno per il momento - dello stato di emergenza. "È uno scenario possibile, è ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato la campagna vaccinale aprendo un nuovo scenario con progressivo allentamento delle misure restrittive, Green Pass compreso", ha detto intervendo a 'Radio Anch'io'. Ma gli esperti su questo argomento sono divi.

E, a proposito di vaccini, si riaccandono i riflettori su Novak Djokovic. Già escluso dagli Australian Open per non aver aderito alla campagna di immunizzazione, il tennista serbo ha dichiarato alla Bbc di essere "pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia" per difendere "la mia posizione sul vaccino".

I dati locali / Veneto

Sono 7.298 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Veneto e 35 i decessi. Attualmente i casi positivi nella regione sono 97194. Dai ieri si sono verificati 32 decessi negli ospedali per acuti e 3 negli ospedali di comunità. In calo i ricoveri: -53 pazienti attualmente positivi in area non critica e -12 pazienti attualmente positivi in terapia intensiva.

In Toscana i nuovi contagi di Covid sono 4.216 (1.085 confermati con tampone molecolare e 3.131 da test rapido antigenico). L'età media dei nuovi casi è di 37 anni circa. Si registrano poi altri 23 decessi (12 uomini e 11 donne). Sempre in calo ricoveri: sono 1.150, 43 in meno rispetto a ieri, di cui 72 in terapia intensiva, 13 in meno. Gli attualmente positivi sono oggi 65.937, -7,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 64.787 persone sono in isolamento a casa.

Nelle Marche sono 2.881 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, 38,1% dei 7.568 tamponi del percorso diagnostico, su 9.949 tamponi analizzati complessivamente. In regione continua a scendere il tasso di incidenza arrivato a 1.143,66 su 100mila abitanti (ieri era 1.161,71):