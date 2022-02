Roma, 14 febbraio 2022 - Ci aspettiamo un ulteriore calo dei contagi Covid nel nuovo bollettino atteso oggi nel pomeriggio. Se non altro per la minore quantità di tamponi processati nel fine settimana. Con il numero dei positivi diventato meno indicativo della situazione pandemica, continuiamo a tenere monitorati soprattutto i dati che riguardano i ricoveri e le terapie intensive, anche questi in costante diminuzione ormai da un po' di tempo. Sintetizza la tendenza l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),che nel suo monitoraggio segnala come in Italia la percentuale dei posti letto in rianimazione occupati da pazienti positivi al Coronavirus sia scesa al 12% (-1% in 24 ore). Gli ingressi in intensiva, secondo il ministero della Salute, sono diminuiti del 23% rispetto alla scorsa settimana. In calo anche i morti (-14,42% sul 31 gennaio-6 febbraio).

Bollettino di ieri, 13 febbraio

Sommario:

Vaccino Covid, quanto dura la copertura: richiami, quarta dose, ricadute

Perché chi fa il booster riceve mezza dose di Moderna

Pubblicheremo qui, non appena disponibili, il bollettino con il numero di nuovi casi, vittime, ospedalizzazioni, registrati in Italia nelle ultime 24 ore

Regioni

Oggi in Puglia sono stati registrati 2.238 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 27.842 test giornalieri eseguiti (positività 8%). Sono 15 le persone decedute. Delle 96.359 persone attualmente positive 741 sono ricoverate in area non critica (ieri 742) e 64 in Terapia intensiva (ieri 59).

Continuano a migliorare i dati in Veneto. L'ultimo bollettino regionale registra infatti 2.145 positivi individuati nelle ultime 24 ore (meno della metà di ieri), con un totale di soggetti attualmente positivi che scende a 105.436. I pazienti ricoverati in area medica sono 1.414 (-15) e quelli in terapia intensiva 131 (+1). I decessi registrati, infine, sono sette.

In Toscana sono 816.725 i casi di positività al Coronavirus, 1.680 in più rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 736.501. Gli attualmente positivi sono oggi 71.558, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.193 (3 in più rispetto a ieri), di cui 85 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 29 nuovi decessi: 17 uomini e 12 donne con un'età media di 79,6 anni.

Sono 1.024 i contagi rilevati oggi nelle Marche (ieri erano il doppio) ma solo il 20% manifesta sintomi. Il servizio Sanità della Regione comunica che, con 3.542 tamponi testati, il tasso di positività si attesta al 40,7%, mentre il tasso di incidenza positivi ogni 100.000 abitanti a 1.161,71 (ieri era 1.185,95). Nella fascia zero-18 sono stati rilevati 345 positivi (34%), mentre in quella 25-59 sono 512 (50%).

In Abruzzo sono stati registrati oggi 725 i nuovi casi positivi, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 244.402. Dei positivi odierni, 368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2.883. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 135.382 dimessi/guariti (+1071 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 106.137 (-349 rispetto a ieri). 492 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 25 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.653 tamponi molecolari (2.005.321 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 5.418 test antigenici (2.817.696). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10.25 per cento.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 438 nuovi positivi. Su 2.049 tamponi molecolari sono stati rilevati 110 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,36%, mentre su 3.720 i test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 348 casi positivi (9,35%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 33, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 401. Oggi si registrano i decessi di 8 persone.

Sono 441 i nuovi positivi in Alto Adige. Una vittima registrata in 24 ore. Stabili le terapie intensive.

Nessun morto per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno. Uno zero che non si registrava da diverso tempo. Leggera risalita invece dei ricoverati negli ospedali, 210 a lunedì 14 febbraio, sette in più rispetto a domenica. Aumentano a otto, da sei, i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Continua invece il calo degli attualmente positivi, 14.319, 348 in meno rispetto a domenica. Sono stati infatti 375 i nuovi positivi (597 lunedì della scorsa settimana) e 723 guariti. Sono stati analizzati 621 tamponi e 3.290 test antigenici, con un tasso di positività del 9,58 per cento (11,88 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana).

Si contano altri cinque decessi per Covid avvenuti nelle ultime 24 ore in Basilicata. E' quanto segnala la task force regionale. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.144 tamponi (molecolari ed antigenici), di cui 327 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 344 guarigioni. In totale sono 103 le persone ricoverate (-1 rispetto a ieri), di cui 5 in intensiva (dato stabile). In Molise nelle ultime 24 ore sono stati registrati 155 nuovi positivi (ieri 377) e 1 decesso (ieri 1)