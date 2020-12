Roma, 20 dicembre 2020 - La fame di shopping prenatalizio è esplosa anche oggi, com'era successo ieri, in tutte le città italiane, da Nord a Sud: strade del centro affollate e una frenesia da ultim'ora (è l'ultima domenica per comprare regali prima di Natale) degna di migliori cause e immemore del quotidiano conto su contagi e vittime da Coronavirus, oltre che della nuova minaccia della variante britannica del Covid.

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, interviene sulle strade piene per lo shopping: "Mi auguro che le conseguenze siano le minime possibili. E' chiaro che si è adottata la politica del rigore per acquisire maggiore margine e far ripartire il Paese dopo le vacanze di Natale sia per la scuola sia per le attività produttive". E ancora: "Il governo ha fatto uno sforzo per trovare un punto di equilibrio - spiega - introducendo alcune varianti articolate e complesse per non far rinunciare completamente agli italiani a quelli che sono alcuni aspetti particolari del Natale".

Aggredita troupe Rai

Le restrizioni decise per queste feste sembrano aver dato il via a un 'liberi tutti' (di assembrarsi) che non ammette critiche: una troupe della Rai è stata aggredita a Ponte Milvio, a Roma, mentre tentava di documentare il superaffollamento per la trasmissione "Storie Italiane". Un gruppo di persone (forse legate al mondo delle tifoserie), non ha gradito le riprese e ha aggredito l'operatore, facendogli cadere la telecamera, che sembra si sia danneggiata. L'operatore ha riportato contusioni.

Bologna: il centro fa il pieno, ma le misure funzionano

Milano, fiumi di persone nelle vie del centro

In partenza prima dello stop

E chi non resta a fare compere in centro, parte per raggiungere i parenti: oggi è infatti l'ultimo giorno nel quale è consentito spostarsi fuori della propria regione visto che da domani, lunedì 21 dicembre, non si potrà più e dal 24 scatterà il lockdown con zona rossa in tutta Italia.

Rafforzati i controlli sulle autostrade, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, in questi ultimi anche prima che spuntasse la mutazione inglese del virus e si andasse verso il blocco dei voli da e per il Regno Unito.

Spostamenti di Natale: domande e risposte

Seconde case: quando è possibile andarci

Napoli: struscio e proteste

A Napoli non registra solo il pienone nei negozi e del passeggio domenicale sul lungomare (aumentati grazie alla giornata di sole), ma anche la nuova protesta dei ristoratori e dei gestori di bar per la decisione del presidente della Campania Vincenzo De Luca di riportare la regione in zona arancione da oggi, vanificando i preparativi per un'attività più intensa nei giorni precedenti al lockdown (la Campania doveva essere gialla fino al 23 dicembre). Gli esercenti in mattinata hanno manifestato contro il governatore prima sul lungomare, bloccando la circolazione, poi in piazza Vittoria e in altre zone.

Milano: tornelli metro chiusi 200 volte

Nel capoluogo lombardo in mattinata la Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei fulcri dello shopping, ha avuto gli ingressi contingentati in entrata, come da ordinanza del sindaco. Oggi i tornelli della metropolitana sono stati chiusi circa 200 volte nell'arco della giornata per limitare l'afflusso al centro città.

Roma: ingressi controllati a Porta Portese

Nella capitale il tradizionale mercatino dell'usato di Porta Portese è stato sottoposto a brevi chiusure di alcuni settori per regolare l'afflusso delle persone, come d'abitudine da quando c'è la pandemia in fila ordinatamente agli ingressi. Usata anche una App per contingentare gli ingressi. Mentre anche oggi, a causa della folla per lo shopping natalizio, è stato necessario chiudere un tratto di via del Corso, all'altezza di via del Parlamento.

Torino: "Tutti al bar"

A Torino molta gente sotto i portici di piazza San Carlo. "Ci siamo svegliati presto e siamo venuti all'apertura dei negozi", ha raccontato una donna davanti alle telecamere. "Ho visto più code davanti ai bar che di fronte ai negozi", ha commentato un altro cittadino.