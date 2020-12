Roma, 20 dicembre 2020 - Appuntamento quotidiano con il bollettino del ministero della Salute con gli aggiornamenti sull'epidema di Coronavirus in Italia: nuovi contagiati, ricoveri, guariti, morti e ricoverati. Da giorni la curva del contagio è sul cosiddetto plateau e cala troppo lentamente (qui i dati di ieri 19 dicembre). Ci avviciniamo intanto alle feste di Natale, un Natale blindato con le nuove restrizioni (qui le domande le risposte su cosa potremo fare).

Dall'Inghilterra arriva una bruttissima notizia: nel Paese circola una nuova variante del DCovid-19 capace di propagarsi più velocemente tra la popolazione. Variante individuata anche in Olanda, Danimarca e Australia. L'Europa ha paura: Italia, Belgio e Olanda hanno sospeso i voli con la Gran Bretagna.

Continua anche questa domenica in tutt'Italia la corsa allo shopping di Natale prima delle restrizioni. Assembramenti da Milano a Napoli (qui il video). Intanto negli Usa domani sarà iniettata la prima dose del vaccino di Moderna.

Feste di Natale: la polizia non farà controlli nelle case

Il bollettino Covid di oggi

Qui i nuovi dati non appena resi disponibili.

La tabella in Pdf

Qui la tabella con i dati regione per regione appena pubblicata.

Le regioni / Veneto

Sono 3.869 i nuovi casi di positività registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 52 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 216.923, quello dei morti a 5.434. Risalgono i numeri negli ospedali. Nei reparti non critici sono ricoverati 2.880 pazienti Covid (+36), nelle terapie intensive 370 (+1). Gli attuali positivi in regione sono 100.089 (+ 2.273).

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia in Emilia Romagna si sono registrati 155.593 casi di positività, 1.751 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.661 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 261 nuovi casi, Bologna (346), Reggio Emilia (235), Rimini (169), Ravenna (147), Parma (93), Piacenza (80), Ferrara (169). Poi Cesena (129), Imola (84) e Forlì (38). I nuovi decessi sono 60.

Marche

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 4.621 tamponi: 3.144 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.555 nello screening con percorso Antigenico) e 1.477 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 372 (92 in provincia di Macerata, 99 in provincia di Ancona, 88 in provincia di Pesaro-Urbino, 43 in provincia di Fermo, 33 in provincia di Ascoli Piceno e 17 da fuori regione).

Toscana

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 483 su 10.922 tamponi molecolari e 2.013 test rapidi effettuati. La Toscana registra altri 24 decessi: sono 12 uomini e 12 donne con un'età media di 80,3 anni. Il totale dei deceduti da inizio pandemia ha raggiunto quota 3.439. Con i nuovi 483 positivi registrati nelle ultime 24 ore sale invece a 115.783 il numero dei contagiati dall'inizio dell'emergenza. I nuovi casi, spiega la Regione Toscana nel suo report quotidiano, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Le altre regioni

In Alto Adige si registrano oggi 316 nuovi contagiati e 3 decessi. In Basilicata segnalati 82 nuovi casi e 44 pazienti guariti.

Le altre notizie di oggi

