Roma, 20 dicembre 2020 - Dopo che ieri è stata data norizie che una nuova variante del Coronavirus è stata individuata a Londra e nel sud-est del Paese, oggi l'Organzizazione mondiale della sanità va in più in là e annuncia che la stessa nuova variante scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda. Si tratterebbe dunque di un nuovo ceppo di Covid-19 capace di proagarsi più velocemente tra la popolazione.

E la situazione in Gran Bretagna è grave. La nuova variante è "fuori controllo": lo ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. "Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo".

Paura in Europa

Intanto cresce la paura anche in Europa. Il Belgio ad esempio ha annunciato che sospenderà tutti i collegamenti aerei e ferroviari con il Regno Unito a partire dalla mezzanotte di oggi, come misura precauzionale. L'Olanda ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al primo gennaio. La Germania sta valutando di sospendere i voli dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica

Ora evidentemente la preoccupazione è se questa variante possa influire anche sull'efficacia dei vaccini che ormai sono già entrati in produzione (In Europa il V-day sarà il 27 dicembre). Secondo il virologo italiano Fabrizio Pregliasco è presto per dirlo: "Una nuova variante? Non mi sorprende affatto. Di varianti - afferma - ne sono state individuate già una dozzina. Quindi ce lo aspettavamo che prima o poi una avrebbe iniziato a circolare. Le differenze? E' come l'altro ma più aggressivo. E' prematuro pensare che possa avere una azione negativa sulla vaccinazione".

In Inghilterra l'annuncio del nuovo ceppo del virus era stato fatto sabato da Chris Whitty, a capo dell'autorità sanitaria in Inghilterra ed èpiombato proprio poco prima della conferenza stampa in cui il premier britannico Boris Johnson annunciava il nuovo livello di allerta, il 'Tier 4', che prevede lo 'Stay at home' nel corso delle festività. La situazione in Gran Bretagna è infatti molto preoccupante.