Roma, 22 giugno 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Alle 18 gli aggiornamenti della Protezione civile su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, dalla mezzanotte di oggi alcune aree del Comune di Palmi, nel reggino, sono diventate "zona rossa". Lo prevede un'ordinanza della Regione Calabria, firmata dal presidente della Giunta Jole Santelli, con l'obiettivo di contenere la diffusione del Coronavirus dopo che il numero di contagi nella cittadina è salito. Il provvedimento è indirizzato ai quartieri dell'area costiera, Pietrenere-Tonnara-Scina di Palmi, e limita al massimo tutti gli spostamenti, oltre a disporre il divieto di allontanamento e accesso all'area per tutti, fatta eccezione per gli operatori sanitari e socio-sanitari, le forze dell'Ordine e il personale impegnato nei controlli, nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza. Disposizioni che resteranno in vigore fino alle 14 di venerdì 26 giugno. "Bisogna certamente tornare alla normalità - ha commentato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà -, ma non possiamo permetterci passi falsi". Intanto, l'allarme Covid resta alto nel resto del mondo, che registra un aumento record di contagi giornaliero: 183 mila nelle ultime 24 ore.

Covid, aggiornamento del 22 giugno

Lazio

Sono 8 i nuovi casi di Coronavirus e tre i nuovi decessi nel Lazio. "Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi - ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato -. E' stato ricoverato al Policlinico Umberto I un paziente proveniente dal Bangladesh, che riferisce di essere stato sintomatico già alla partenza". Dei casi odierni "2 sono riferiti all'Istituto religioso Teresianum a Roma", aggiunge D'Amato, e si tratta di "un giardiniere e una suora". Poi, continua l'assessore alla sanità, "Nell' Asl Roma 1 un infermiere positivo è riferito alla coda del focolaio del San Raffaele Pisana, che raggiunge così un totale di 119 casi".

Piemonte

Sette nuovi positivi e 4 decessi in Piemonte. Oggi l' Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 23.776.

Toscana

Nessun nuovo positivo e 4 decessi, 2 uomini e 2 donne, con un'età media di 71,8 anni, in Toscana. Salgono così a 1.099 i deceduti dall'inizio dell'epidemia, mentre le persone complessivamente guarite salgono a 8.752.

Marche

Sono 3, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi accertati di Covid19 nelle Marche, tra i quali 2 all'interno dell'Hotel House di Porto Recanati, il grattacielo multietnico che ospita poco meno di 2mila persone.

I numeri delle Regioni

Provincia per provincia

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla cerimonia di ringraziamento per medici e infermieri della task force della Protezione civile: "Forse non siete degli eroi - ha dichiarato -, qualcuno di voi lo ha detto, anzi ha rivendicato: 'Non ci chiamate eroi'. Ho preso alla lettera questo invito quindi non vi chiamo eroi, però siete dei grandi professionisti". Poi, sulla possibilità di attribuire delle onorificenze dell'Ordine del merito della Repubblica, ha aggiunto: "Abbiamo rinviato la cerimonia al 27 dicembre e abbiamo chiesto a tutti i Prefetti di segnalare in particolare le persone, anche nelle professioni sanitarie, che si sono particolarmente distinte". Il premier ha concluso con i ringraziamanti: "Se oggi siamo qui, a parlarci in questo modo, è perchè ci siete stati anche voi".

Intanto, a Milano riaprono le visite ai parenti degli ospiti del Pio Albergo Trivulzio. Dopo tre mesi di stop, "i primi 10 familiari, due per ognuna delle cinque strutture milanesi" potranno accedere alla struttura, "nella speranza di una riapertura anche maggiore agli incontri che dipenderà, comunque, dall'andamento epidemiologico", ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco.

