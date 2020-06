Roma, 22 giugno 2020 - Se in Italia le cose stanno andando per il verso giusto, la pandemia di Coronavirus continua invece a registrare numeri preoccupanti a livello globale. L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha annunciato che sono stati oltre 183mila a livello globale i casi registrati in 24 ore, un dato che fa segnare il record di contagi in un solo giorno. Secondo il bilancio fornito dall'Oms, i 183.020 casi di Covid-19, la maggior parte dei quali (116.041) sono stati diagnosticati in America Latina, portano a 8,7 milioni il bilancio complessivo delle infezioni, mentre i decessi sono oltre 461mila. Il precedente record di contagi indicato dall'Oms risaliva al 18 giugno con 181.232 casi.

America Latina: dati choc

Continua a crescere nella media degli ultimi giorni la pandemia che ha il suo epicentro in America latina, dove in 24 ore i casi di contagio sono saliti a 2.048.891 (+41.871) e i morti a 95.724. È quanto emerge oggi da una statistica realizzata dall'Ansa in base ai dati ufficiali di 34 Nazioni e territori latinoamericani.

Brasile supera quota 50mila morti per Covid

Il Brasile ha annunciato di aver superato la soglia dei 50 mila morti per l'epidemia di Coronavirus. Con circa un milione di contagi, si conferma il secondo Paese più colpito dalla pandemia al mondo dopo gli Stati Uniti, che conta circa 120 mila morti e oltre 2,2 milioni di casi.

Perù, oltre 250mila contagi

Il bilancio della pandemia di Coronavirus in Perù ha superato gli 8.000 morti. Complessivamente i contagiati sono 254.935. Rinviata l'apertura di Machu Picchu.

New York: parte la fase 2

La Grande Mela entra oggi nella fase due della riapertura dopo essere stata messa in ginocchio dalla pandemia di Coronavirus. Lo ha confermato il governatore di New York Andrew Cuomo.

Messico, quasi 22mila decessi

Il Messico registra altri 1.044 decessi a causa della pandemia di Coronavirus e 5.343 nuovi casi di contagio. I dati ufficiali comunicati nelle ultime ore parlano di 21.825 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria su un totale di 180.545 casi confermati. Quella di Città del Messico resta la regione con il maggior numero di casi accertati, ben 42.479 con 5.451 decessi.

Cina, calano i casi

Sono 18 i nuovi casi registrati dalle autorità sanitarie in Cina, la metà dei quali a Pechino, dove sembrerebbe sotto controllo il focolaio scoppiato nel più grande mercato alimentare della città. E' la prima volta dal 13 giugno che nella capitale vengono annunciati meno di 10 nuovi casi.

Corea del Sud, seconda ondata già in corso

La seconda ondata di contagi da Covid-19 in Corea del Sud è già in corso, nonostante il Paese asiatico riporti oggi il numero più basso di nuovi contagi da quasi un mese. Lo ha dichiarato il direttore del Korea Centers for Disease Control and Prevention, Jeong Eun-Kyeong, secondo cui la seconda ondata sarebbe cominciata il mese scorso, quando il numero di contagi ha ripreso a impennarsi dopo un focolaio tra i locali notturni dell'area di Itaewon, a Seul, e in diverse chiese della capitale sud-coreana, oltrechè in un centro di logistica nella provincia di Gyeonggi, limitrofa a Seul. "Avevamo inizialmente previsto che la seconda ondata sarebbe emersa in autunno o in inverno", ha scandito Jeong, citato dall'agenzia Yonhap. "La nostra previsione si è rivelata sbagliata. Finchè le persone continueranno ad avere contatti ravvicinati, riteniamo che i contagi continuino". Il sindaco della capitale sud-coreana, Park Won-soon, ha poi affermato che Seul potrebbe tornare a ripristinare severe misure di distanziamento sociale se i contagi nella città raggiungeranno una media di trenta al giorno nei prossimi tre giorni, con il rischio di mettere sotto stress il sistema sanitario.

La Corea del Sud ha riportato oggi 17 nuovi casi di contagio da Covid19, undici dei quali sviluppatisi localmente, per la prima volta sotto quota venti dal 26 maggio scorso e in forte calo rispetto ai 67 registrati sabato e ai 48 di ieri. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention ha, però precisato che il dato di oggi è dovuto soprattutto a una diminuzione dei test condotti nel fine settimana. In totale, dall'inizio dell'epidemia, sono 12.438 i casi di contagio in Corea del Sud, mentre il totale dei decessi rimane fermo a quota 280.

Germania, indice R0 schizza a 2,88

In Germania sono stati registrati altri 537 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore per un totale di 190.359 contagiati dall'inizio dell'epidemia. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), aggiungendo che ci sono stati altri 3 morti che hanno portato i decessi a 8.885. Nel paese, l'indice R0 è schizzato a 2,88 ieri, rispetto a 1,79 del giorno precedente, aprendo alla possibilità di nuove restrizioni nel Paese.. A pesare sull'R0 tedesco è il focolaio nella Renania Settentrionale-Vestfalia, dove 1.331 lavoratori di un mattatoio a Guetersloh sono stati trovati positivi al Covid19. In 7mila sono stati messi in quarantena e il leader del Land, Armin Laschet, ha sottolineato che "c'è un enorme rischio di pandemia", senza escludere restrizioni, ma sottolineando di attendere i consigli del Robert Koch Institute che ha inviato esperti nella regione.

Russia, quasi 8mila contagi in 24 ore

Mosca ha ufficializzato venti nuove vittime per il Coronavirus nelle ultime 24 ore e il bilancio totale delle persone decedute nella capitale russa è arrivato a 3.600. Lo indicano i dati del Centro di risposta di Mosca contro il Covid-19. Il bilancio totale delle vittime per Covid-19 a Mosca è ora di 3.617.

In totale, la Russia ha registrato 7.600 casi di Covid-19 e 95 decessi nelle ultime 24 ore (7.728 ieri), portando il numero totale a 592.280. Lo ha annunciato il centro nazionale di risposta al

Coronavirus.

India, oltre 10mila casi

L'India ha fatto registrare per l'11esimo giorno consecutivo oltre 10mila nuovi casi di Coronavirus. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi, infatti, ha annunciato che sono 14.821 i contagi diagnosticati nelle ultime 24 ore, per un totale di 425.282. I decessi in più rispetto a ieri sono 445 ed il bilancio sale così a 13.699 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Finora le persone guarite sono oltre 237mila, mentre i casi attivi restano 174.387.

Africa, più di 300mila contagi da Covid

Sono ormai più di 300mila i casi di Coronavirus in Africa. E' quanto emerge dagli ultimi dati dei Centri di controllo e prevenzione delle malattie dell'Unione Africana (Cdc Africa), che parlano di 306.567 contagi (+9.215 rispetto a ieri), con 8.115 decessi (+190 rispetto a ieri) in 54 Paesi del continente. Secondo il bollettino dei Cdc Africa, il Sudafrica resta il Paese con il maggior numero di casi accertati, 97.302, mentre l'Egitto, con 2.193 decessi, è lo Stato con il bilancio più grave dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Ci sono anche le buone notizie: sono 146.212 le persone dichiarate guarite in Africa dopo aver contratto l'infezione.