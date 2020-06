Roma, 23 giugno 2020 - E' in arrivo anche oggi il bollettino della Protezione Civile, con il bilancio aggiornato sull'epidemia di Coronavirus in Italia. I dati di ieri hanno certificato un andamento sostanzialmente stabile dei contagi, in lieve calo rispetto al giorno precedente, ma a fronte di un minor tamponi processati (come ormai siamo abituati ogni lunedì). E' diminuito ancora il numero dei decessi a causa del Covid-19 nelle 24 ore in esame, solo 23.

Covid, gli aggiornamenti del 22 giugno

Qui, intorno alle 18, il bilancio aggiornato dell'epidemia nel nostro Paese.

Emilia-Romagna

Sono 18 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Nessun contagio nelle province di Reggio Emilia, Ravenna e Rimini. Dall'inizio dell'epidemia, dunque, i casi di positività salgono a 28.260. Nella regione si conta oggi un nuovo decesso, una donna residente nel Cesenate.

Lazio

Sale a 8.033 il numero totale dei casi di Covid-19 esaminati in Lazio. Sono 886 gli attualmente positivi, di cui 686 in isolamento domiciliare, 184 ricoverati non in terapia intensiva, 16 in terapia intensiva. Sono 832 i pazienti deceduti e 6.315 le persone guarite.

Marche, Abruzzo e Toscana

Un solo nuovo caso nelle Marche, mentre torna a zero contagi l'Abruzzo. Sei i nuovi malati di Covid-19 in Toscana.

Regione per regione

Provincia per provincia

Ai dati confortanti delle ultime settimane in Italia, si aggiunge oggi lo studio dell'Irccs San Matteo di Pavia, secondo cui i 'clinicamente guariti', ma ancora positivi, presenterebbero una carica virale talmente bassa da poter essere definiti 'non contagiosi'. E il discorso potrebbe essere allargato alle persone che risultano positivi al Covid, ma sempre con carica virale sotto una certa soglia. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, sostiene e che i tamponi si debbano iniziare a ‘pesare’, bisogna "qualificare la positività". Alle notizie italiane fanno da contraltare quelle drammatiche che arrivano dall'America Latina, dove si sfiorano ormai i 100mila morti e si superano i 2 milioni di contagi (1,2 milioni solo a San Paolo). Tre gemelli positivi alla nascita, il caso allo studio in Messico. E in Germania, nell'area dei mattatoi che hanno innescato i focolai degli ultimi giorni, torna il lockdown.