Roma, 21 giugno 2020- Nuovo bollettino della Protezione civile sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Intanto i contagi nel mondo hanno raggiunto quasi quota 9 milioni, secondo i dati riferiti dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti si confermano il paese più colpito e l'America Latina registra 2milioni di contagi. In Cina altri 26 nuovi casi. Tuttavia oggi ha riaperto la frontiera tra Francia e Spagna.

Speciale Coronavirus

Lombardia

Sono 128 i nuovi positivi in Lombardia con 7.825 tamponi effettuati, per un totale di 92.968 casi in regione dall'inizio della pandemia. Dei nuovi casi positivi, 53 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri). Sono 13 i decessi, che portano il totale delle vittime a 16.570. In calo sia i ricoverati in terapia intensiva (53, -1) che quelli negli altri reparti (1.260, - 141).

Emilia Romagna

Salgono a 28.221 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: 24 in più rispetto a ieri, di cui 14 persone asintomatiche individuate attraverso l'attività di screening sul territorio. Le nuove guarigioni sono 57, per un totale di 22.818 e calano di 35 unità i casi attivi che si attestano a quota 1.172. Da ieri si registra un nuovo decesso: una donna residente nella provincia di Piacenza. In totale i morti sono adesso 4.231. I tamponi effettuati ieri sono stati 4.238 - 453.854 a livello complessivo - cui vanno aggiunti 1.107 test sierologici fatti nelle ultime 24 ore.

I numeri delle Regioni

(Tabelle Pdf dopo le 18)

Provincia per provincia

(Tabelle Pdf dopo le 18)

Le altre notizie di oggi

Coronavirus, quasi 9 milioni i contagi nel mondo. Cina: altri 26 casi

Elezioni Usa 2020, in pochi al primo comizio di Trump. A Tulsa il virus diventa "Kong flu"

Guardia di finanza, sequestrati beni per un miliardo. Rincari del 6000%