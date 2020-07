Roma, 9 luglio 2020 - Arriva il divieto di ingresso in Italia e lo stop ai voli da e per 13 paesi a rischio. Sceglie la linea della massima prudenza il ministro della Salute Roberto Speranza, che, in un momento in cui la corsa del Covid nel mondo non accenna ad arrestarsi, ha firmato oggi, sentiti i ministri degli Esteri, dell'Interno e dei Trasporti, un'ordinanza che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, informa il ministero, sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati. "Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi. E' per questo che abbiamo scelto la linea della massima prudenza", ha sottolineato il ministro dopo la firma dell'ordinanza.

Sulla necessità, invece, di effettuare i tamponi in aereoporto è intervenuto Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova: "L'intercettazione dei passeggeri in volo dal Bangladesh conferma che bisogna fare i tamponi in aeroporto, è un passo nella direzione giusta. Questo ci fa capire che occasione abbiamo perso a non testare i cinesi, come avevamo proposto il 3 febbraio".