Roma, 9 luglio 2020 - La pandemia da Coronavirus ha colpito duro il settore turistico, com'era da prevedere (con un giugno orribilis: 80% di presenze in meno), ma certo non ha risparmiato le famiglie, che ora si mostrano preoccupate più per la crisi economica che per un'eventuale ritorno del Covid in autunno.

La situazione è tale che - e non è la prima volta - la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, ad Agorà Estate su Rai 3, ha sottolineato: "il rischio" di un 'autunno caldo', con episodi di rabbia sociale, "è concreto: a settembre-ottobre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica che ha colpito le aziende, con negozi chiusi e cittadini che non hanno la disponibilità di provvedere ai proprio bisogni quotidiani". Ma ha aggiunto: "Il governo ha posto in essere tutte le iniziative necessarie, cercando di andare incontro a queste necessità. Il rischio però è concreto".

Intanto è finita la 'zona rossa' di Mondragone, con i bulgari che sono tornati nei campi, mentre nel Lazio sono sotto la lente i casi si Covid 'importati', mentre potrebbe estendersi il blocco dei voli provenienti dalle zone a rischio.

Le paure delle famiglie

Secondo un sondaggio condotto da Rcs Sfera Mediagroup e il Forum delle Associazioni Familiari condotto su un campione rappresentativo di 1.344 famiglie, in cima alle paure degli italiani c'è il rischio del fallimento di aziende e settori, seguito dall'aumento della povertà e del divario tra ricchi e poveri. Seguono il timore per l'insostenibilità del debito pubblico e il rischio di tensioni sociali. Solo al sesto posto l'eventuale ritorno di un'emergenza sanitaria.

Il lockdown e le restrizioni per contenere il contagio sono state un`occasione di consolidamento dei rapporti famigliari, di coppia o con i figli, ma il futuro appare nero pece. Sostanzialmente bocciati dalle famiglie il decreto Rilancio - con la maggior parte che non si dice soddisfatta delle principali misure varate dal governo - e il piano scuola per settembre, con una forte richiesta di aiuti economici legati al numero di figli e una chiara e definitiva ripresa delle attività scolastiche.

L`emergenza Covid-19 in Italia, spiega il dossier, sta causando problemi a quasi la metà delle famiglie (45%), soprattutto economici (71%), lavorativi (52%), dovuti all'assenza di servizi e alla gestione dei figli (34%), ma anche di salute (mentale: 27%) ed educativi (26%). La coabitazione forzata ha rappresentato un`occasione di consolidamento dei rapporti famigliari: per il 31% ha inciso positivamente nei rapporti di coppia e per il 48% nei rapporti con i figli, mentre è migliorata per il 40% la collaborazione domestica, per il 35% la comunicazione o il dialogo, per il 30% la gestione dei figli, per il 28% l'armonia familiare.

I fuochi del Redentore a Venezia

"Chiedo scusa a tutti ma, a causa degli ultimi dati, sono costretto a dirvi che annulliamo lo spettacolo pirotecnico del Redentore. Venezia resta una citta' sicura e responsabile e non possiamo mettere a rischio la salute dei cittadini. E' un tema di coscienza prima di tutto", scrive sul suo profilo twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Quella del Redentore è una festa tradizionale di Venezia, tra le più attese e partecipate, celebrata la terza domenica di luglio di ogni anno con uno splendido spettacolo pirotecnico per ricordare la fine dell'epidemia di peste del 1575-1577.

"Non riesco a farli, ci ho provato fino in fondo - ha aggiunto - In coscienza non me la sento, per me è la Festa più bella dell'anno. Avevamo messo su un dispositivo incredibile per la prenotazione delle barche, anche inventato una serie di cose per limitare il flusso". Brugnaro ha aggiunto: "E' una decisione mia, mi prendo la responsabilità di questa cosa, però non posso portare una città a rischiare. Questa è una città sicura".

Cluster Lazio, i casi 'importati'

"Oggi registriamo un dato di 14 casi e zero decessi - dice l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - Dei nuovi casi 9 sono casi di importazione e di questi sette hanno un link con viaggiatori di rientro dal Bangladesh con voli già attenzionati". Ancora: "Un altro caso proviene dall'Olanda con destinazione Somalia e uno proviene dal Brasile. Straordinario afflusso al drive-in della Asl Roma 2 dove tra ieri e oggi sono già stati effettuati oltre 500 tamponi e voglio ringraziare della collaborazione la Comunità del Bangladesh a Roma e le loro autorità religiose. Fino a questo momento non si registrano casi positivi al tampone e sono tutti negativi anche i tamponi eseguiti per il cluster del centro estivo in zona Casilina".

Blocco dei voli

Il segretario generale del ministero della Salute Giuseppe Ruocco, all'aeroporto di Fiumicino, chiarisce: "Le misure che sono state finora adottate riguardano il Bangladesh, ma potrebbero interessare anche altri Paesi qualora si venissero a trovare nella stessa situazione e quindi con una fase epidemica acuta, con flussi verso l'Italia significativi e con un sistema sanitario non necessariamente sufficiente a garantire le identificazioni nel paese di provenienza in tutti i casi". Insomma, il ministero sta seguendo "con attenzione", assieme al Viminale, alla Farnesina e con le autorità aeroportuali "l'evolversi della situazione epidemiologica nel resto del mondo per evitare che si possano riaccendere focolai in Italia".

Speranza e la sfida del vaccino

"L'Italia con i suoi cervelli, con le sue donne e suoi uomini, è al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino e sarà questa la vera soluzione che il mondo aspetta. E' bello che ci siano realtà importanti del nostro Paese, frequentate da donne e uomini che hanno studiato qui e che lavorano qui, che possono dare una mano vera per raggiungere questo obiettivo strategico. L'Italia c'è ed è in campo con le sue energie, per vincere la sfida del vaccino", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, stamani in visita a Castel Romano, al centro di ricerca Reithera.