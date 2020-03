Roma, 8 marzo 2020 - Emergenza coronavirus (i casi sono quasi 6mila con 233 morti): la Lombardia e altre 14 province (non 11). E' stato firmato nella notte tra sabato e domenica verso le 3 il decreto del presidente del Consiglio nella sua versione definitiva dopo che nella serata di sabato era uscita una bozza suscitando allarme e confusione (qui il testo di quella bozza). Il decreto ora deve venire pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sarà vigente.

Rispetto alla versione iniziale amplia le cosiddette "zone rosse" o zone chiuse (ma il premier giudica 'impropria' la definizione di zone rosse) del centro nord in cui sono imposte limitazioni strettissime: oltre alla Lombardia, sono citate 14 province nelle regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. L'elenco definitivo è stato letto dal premier Giuseppe Conte: «Lombardia, Modena, Parma, Piacenza,Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia. In questi luoghi si applicano misure più rigorose». Rispetto alla bozza si aggiungono le provicne piemontesi di Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Contemporaneamente il nuovo decreto stabilisce lo stop alle zone rosse stabilite all'inizio: "Non c'è più motivo di tenere le persone di Vò Euganeo e del Lodigiano confinate in una zona rossa. Sono state create zone più ampie. Vengono però introdotte restrizioni a carattere preventivo anche nel resto d'Italia. Le dispiosizioni sono valide da oggi, domenica 8 marzo al 3 aprile. Conte ha definito "inaccettabile" a divulgazione nella serata di sabato delle bozze non definitive. "Si è creata incertezza, confusione". Peraltro l'impianto delle limitazioni resta sostanzialmente invariato.

Mobilità ridotta

Conte afferma che è improprio parlare di zone rosse come erano i paesi del Lodigiano e Vò: "In questo caso non abbiamo un divieto assoluto di trasferimento da questa area del nord alla restante parte del territorio però c'e' la necessita' di motivarlo sulla base delle specifiche indicazioni e quindi c'è una ridotta mobilità. Le forze dell'ordine saranno legittimiate a chiedere conto" ai cittadini di loro sposatamenti. "Sarà consentito il rientro al proprio domicilio". Conte ha spiegato: "Vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, anche all'interno dei territori. Ci si muoverà solo per comprovate ragioni lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. Fermo restando che è consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza per chi ne avesse necessità».

Divieto assoluto in quarantena

Il divieto di mobilità è assoluto per chi è invece in quarantena. E chi ha la febbre da più di 37.5 gradi e infezioni respiratorie è "fortemente raccomandato di stare a casa indipendentemente se è o meno positivo".

Le chiusure

In Lombardia e nelle 14 province interessate dal nuovo dpcm sul Coronavirus bar e ristoranti potranno stare aperti dalle 6 alle 18 purché garantiscano almeno un metro di distanza tra i clienti: la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte. «Ci rendiamo conto che è molto severa ma non possiamo più consentire contagi». Restano chiuse scuole e università, sospese le cerimonie civili e religiose. Chiusi pub, discoteche, piscine, palestre, musei e luoghi di cultura. Restano chiusi cinema, teatri, sospesi tutti gli spettacoli. Sospesi gli eventi sportivi. Luoghi di culto aperti sempre che possano evitare gli assembramenti.

"Il momento della responsabilità"

Il premier ha affermato in conferenza stampa: "E' il momento della responsabilità. Dobbiamo contenere la diffusione del contagio e evitare il sovraccarico delle strutture sanitarie. Queste misure provocheranno disagi e imporranno sacrifici. Ma è il momento dell'autoresponsabilità, non della furbizia. Dobbiamo tutelare la salute soprattutto dei nostri nonni

