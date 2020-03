Roma, 7 marzo 2020 - L'epidemia di Coronavirus avanza. Tra i casi positivi di oggi c'è anche il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. "I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto!", scrive il leader dem su Facebook a corredo di un video nel quale ribadisce "niente panico, combattiamo". "Darò il buon esempio, seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza", spiega.

I dati diffusi ieri sera della Protezione civile dicono che i casi in Italia sono 4.642, compresi guariti (523) e decessi (197). Ma dal Veneto questa mattina si segnalano nuovi contagi: 32 in più, che portano il numero totale nella regione a 543, mentre si registra un altro morto a Padova. Anche in Piemonte i contagiati sono cresciuti, toccando quota 175. In Lombardia i casi sono 2.612, in Emilia Romagna sono 870. Aumentano i contagi anche nelle Marche: altri 40. Nuovo caso a Palermo, dove è risultato positivo un carabiniere rientrato da una breve vacanza in Trentino con scalo aereo a Verona lo scorso 24 febbraio. E da Malta arriva la notizia del primo caso di coronavirus: si tratta di una dodicenne italiana che si trova già in quarantena auto-imposta.

I medici non positivi possono rientrare

Intanto è stata accolta dal Governo la norma proposta ieri dal governatore Luca Zaia che consente ai medici posti in sorveglianza, ma non positivi al Covid-19, di rientrare al lavoro. Lo rende noto la Regione Veneto, illustrando le disposizioni dell'art.11 del nuovo decreto. Si spiega che la norma sull'isolamento "non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza", aggiungendo che questi "sospendono l'attività nel caso di sintomatoloogia respiratoria o esito positivo al Covid-19".

Possibile estensione delle 'zone rosse'

E' atteso per oggi un nuovo Dpcm con le misure per fronteggiare il contagio. All'attenzione, viene spiegato, sia le misure di prevenzione e restrizione già poste in essere, che un possibile ampliamento delle cosiddette 'zone rosse', sulla base anche di una valutazione degli effetti delle misure varate due settimane fa con il primo provvedimento firmato dal premier Giuseppe Conte. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è al momento alla Protezione civile a Roma per la riunione del Comitato tecnico scientifico. Secondo quanto previsto dalla bozza del decreto sulla sanità sul tavolo del Consiglio dei ministri è previsto l'acquisto di 5mila impianti per la ventilazione assistita per potenziare i reparti di terapia intensiva.