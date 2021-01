Roma, 3 gennaio 2021 - Bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia. Mentre si parla di un allungamento di alcune restrizioni anche dopo il 7 gennaio con un nuovo Dpcm, arrivano i dati aggiornati di Regioni e Ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Intanto è salito a 84.027, secondo il report ufficiale della tarda mattina, il numero degli italiani vaccinati contro il Covid-19. Oggi si registra anche il caso, a Siracusa, di una dottoressa positiva al Covid che si era vaccinata sei giorni fa. Comunque il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha ribadito che la protezione immunitaria è completa solo dopo la somministrazione della seconda dose. "Negli articoli scientifici - osserva - è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa è una delle ragioni per non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati".

Le regioni / Veneto

Crescono di un centinaio, rispetto a ieri, i positivi al Covid-19 in Veneto: sono 3.419 i contagi quotidiani. Il bollettino regionale segnala un totale di 266.264, e 88 decessi, 6.763 dall'inizio della pandemia. Scende il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri, con 2.688 pazienti nelle aree non critiche e scende anche l'occupazione delle terapie intensive, con 365 ammalati.

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 372 nuovi casi, il 32,7% rispetto ai 1.138 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente, i positivi erano stati 285, il 41% rispetto ai 695 test effettuati. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 42.602. I nuovi positivi sono stati individuati 49 in provincia di Macerata, 77 in provincia di Ancona, 167 in quella di Pesaro-Urbino, 43 nel Fermano, 29 nel Piceno e 7 fuori regione. Questi casi comprendono 42 soggetti sintomatici.

Toscana

"In Toscana i nuovi casi positivi sono 355 su 6.387 tamponi molecolari e 2.700 test rapidi effettuati". Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Non abbassiamo la guardia", ha continuato il governatore. Sono invece 2.688 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.700 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.948, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 981 (17 in più rispetto a ieri), di cui 147 in terapia intensiva (8 in più). Purtroppo, oggi si registrano 10 nuovi decessi: 4 uomini e 6 donne con un'età media di 83,1 anni.

Alto Adige

Sono 305 i nuovi positivi in Alto Adige su quasi 6.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L'azienda sanitaria provinciale indica che 96 positività sono emerse dall'analisi di 704 tamponi Pcr mentre 209 da 5.260 test antigenici eseguiti. Le persone decedute ieri sono 5 per un dato complessivo di 751. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti degli ospedali sono 186 (dieci in più rispetto a ieri) mentre restano 24 quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva. I pazienti infetti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 149. In crescita le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 7.748. I guariti dopo un test molecolare positivo sono 18.345.

Umbria

Sono 202 i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 2.562 tamponi analizzati, con un tasso di positività del 7,9%. Secondo i dati della Regione aggiornati al 3 gennaio, i guariti nell'ultimo giorno sono stati 88 (24.905 in tutto) e tre i morti, dopo gli altri tre di ieri (631 dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi salgono quindi a 3.904. C'è un ricoverato in meno di ieri: sono 316, 48 dei quali (uno in più) in terapia intensiva.