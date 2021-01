Roma, 3 gennaio 2021 - Mentre vola al 17,6% il tasso di positività, aumentano i dubbi sulle riaperture, a partire dalla scuola. "Se ha dubbi, il governo ci convochi", dice il presidente delle Regioni Stefano Bonaccini. Su queste basi il Governo sta lavorando al nuovo Dpcm che deve entrare in vigore dal 7 gennaio.

Le riaperture dal 7 gennaio

Di sicuro slitta al 18 la riapertura delle piste di sci, con l'ordinanza firmata da Speranza. E intanto sale il pressing per riaprire le palestre, anche se "con regole più rigide": la coordinatrice dello Sport delle Regioni, Tiziana Gibelli, ipotizza la ripartenza dal 15 gennaio.

Il presidente dell'Iss, Brusaferro, avverte: "Non è il momento di rilassarsi. Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel Paese e i servizi sanitari sono sotto stress".

Regioni, chi rischia la zona rossa

La collocazione dei territori nelle varie zone - gialla, arancione o rossa - sarà invece decisa in seguito al monitoraggio che arriverà nella prima metà della prossima settimana. A rischiare la zona rossa per ora sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria, ma anche Puglia, Basilicata e Lombardia. Altri indicatori d'allerta riguardano Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia autonoma di Trento ed Emilia Romagna, che hanno una probabilità superiore del 50% di superare la soglia critica di occupazione dei posti letto in area medica in 30 giorni, mentre per Lombardia, Trento e Veneto lo stesso discorso vale per le terapie intensive. Incerta la situaione della Sardegna, mentre fonti di Goveerno fanno sapere che dal 7 l'Abruzzo tornerà in zona gialla.

La curva torna a risalire

Gli effetti del Dpcm del 24 ottobre - secondo diversi esperti - sono ormai esauriti e in tutta Italia la curva dell'epidemia sta tornando a salire, tanto che le stime elaborate dallo statistico Livio Fenga indicano circa 600mila casi complessivi a fine gennaio, contro i circa 577mila attuali. E sono almeno 14 le regioni in cui le stime indicano una ripresa dei contagi a partire dal Veneto.

Dall'indagine emerge una tendenza all'aumento nelle province autonome di Trento e Bolzano, in Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Marche e Umbria.