Roma, 4 gennaio 2021 - Il 7 gennaio, almeno i più piccoli, tornano a scuola. E questa è l'unica certezza: confermata la ripresa delle lezioni per elementari e medie, mentre per la riapertura delle superiori - a soli tre giorni dal D-day - la situazione è parecchio confusa: si attendono i dati del monitoraggio dell'8 gennaio dalla Cabina di regia, che decreteranno anche il nuovo colore delle regioni.

In teoria era prevista una ripresa quasi normale dal 7 per tutti, con lezioni in presenza al 50% alle superiori, ma qualcosa non ha funzionato, nella pianificazione del rientro in sicurezza.

Le Regioni vanno in ordine sparso, con i governatori del centrodestra preoccupati per i dati della pandemia e quelli di centrosinistra maggiormente impegnati a garantire il rientro in classe.

Le dinamiche politiche

Il premier Conte sostiene la ministra Azzolina nel volere la ripresa delle lezioni, ma da più parti si chiede il rinvio all'11 o al 18 gennaio. I numeri alti del contagio preoccupano i governatori, soprattutto al sud, e i segnali di una crisi di governo, che da giorni si rincorrono - con voci secondo le quali potrebbe saltare anche la poltrona della ministra dell'Istruzione - rendono più debole il governo anche nei confronti dei presidenti delle Regioni, che nonostante le indicazioni governative tendono poi con loro ordinanze a decidere i destini della scuola.

Regioni divise e possibile rinvio

I presidenti di Friuli, Lombardia, Trentino, Sardegna, Calabria, Umbria e Veneto - dopo una riunione con Salvini - scrivono: "Come governatori abbiamo fatto tutto ciò che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti, ma restano molte criticità sul contenimento della pandemia".

Da parte loro i sindacati della scuola chiedono di rinviare la riapertura, sostenendo che tornare in classe il 7 sia troppo rischioso.

Anche numerosi esponenti del Pd chiedono di evitare il rientro a scuola "se non è sicuro", mentre i presidi chiedono di evitare "turnazioni dannose per l'organizzazione di vita e di studio dei ragazzi", limitando al massimo l'ampiezza degli scaglionamenti.

Molti territori si stanno comunque organizzando per il rientro: nel Lazio il direttore dell'Ufficio scolastico ha stabilito che, grazie a un incremento del trasporto pubblico, il 60% degli studenti che frequenteranno in presenza entreranno alle 8.00, mentre il rimanente 40% entrerà alle 10.00. In Toscana si sta facendo il punto sulle azioni in campo per riportare i ragazzi in presenza. È pronta anche l'Emilia Romagna, mentre in Campania il governatore De Luca ha annunciato da giorni un rientro 'a tappe' dal 7 fino al 25 gennaio. In Puglia la Regione intende continuare a dare la possibilità agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere la didattica a distanza anche dal 7 gennaio.

In generale i tavoli prefettizi hanno portato ad un potenziamento del numero e delle corse dei mezzi pubblici, e dato il via libera a lezioni di 50 minuti e ingressi scaglionati in vari orari della mattinata.