Roma, 2 gennaio 2020 - C'è finalmente una data ufficiale per la riapertura degli impianti sciistici in questo balordo inverno 2021 segnato dal Covid che ha messo in ginocchio anche lo sci. A scriverla nero su bianco il ministro della Salute Roberto Speranza, firmatario oggi di un'ordinanza in cui "si differisce l'apertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021".

Il ministro ha così accolto, come previsto, la richiesta inoltrata da regioni e province autonome che volevano un rinvio della riapertura, precedentemente fissata il 7 gennaio, per allineare le linee guida al parere espresso dal comitato scientifico. Una necessità formalizzata in una lettera inviata dal presidente della conferenza Stato Regioni Stefano Bonaccini al ministero. Che ha quindi optato per un via libera a livello nazionale il 18 gennaio.

Anche allora, però, non si potrà prescindere dalla mappa dell'Italia per zone. Saranno possibili, salvo colpi di scena, gli spostamenti esclusivamente tra regioni gialle. E dopo i rilievi del Cts, le linee guida riformulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno stabilito che i territori non inseriti "almeno" in tale fascia di rischio non potranno tenere aperti gli impianti. Tradotto: in zona rossa e arancione le piste resteranno chiuse.

Fino a poche ore fa il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher sottolineava come non ci fosse ancora una "data certa" per la riapertura, annunciando una nuova ordinanza provinciale per i prossimi giorni. Ora ci sono poco più di due settimane di tempo per allineare le linee guida alle richieste del Cts e risolvere il delicato nodo degli assembramenti. Detto che il 18 gennaio è stato messo nero su bianco, la sensazione è che la partita sia tutt'altro che conclusa. Sono 6 le regioni che rischiano di ritrovarsi da dopo l'Epifania in una zona diversa dal giallo, tra queste ci sono Veneto e Lombardia, ricche di celebri comprensori, ma anche Liguria e Calabria dove si trovano - seppur in misura nettamente minore - impianti sciistici.

"Urgente la mappatura dei ristori"

Il grido dei gestori, nei giorni scorsi, è risuonato forte e chiaro: "Fateci riaprire entro gennaio, o non ha senso". Il conto alla rovescia è iniziato, mentre l'Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) plaude alla decisione di Speranza. "Negli ultimi giorni abbiamo registrato una crescente attenzione di molti Parlamentari per la montagna - afferma il presidente Marco Bussone -, l'annuncio di oggi permette nei prossimi giorni una urgente mappatura delle esigenze di ristoro per gli operatori, impiantisti, maestri di sci e per tutte le categorie che soffrono per la non apertura". E aggiunge: "La forte attenzione politica per la montagna mi auguro prosegua nei prossimi mesi e si sostanzi su tutti i fronti, per tutti i comparti, a partire da quello agricolo e forestale, fondamentali per tutte le aree montane italiane".