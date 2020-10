Roma, 27 ottobre 2020 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia (questi i dati di ieri) all'indomani delle proteste di piazza contro il nuovo Dpcm con tanto di disordini, violenze e saccheggi in alcune città. Il tutto mentre diversi medici invocano un ulteriore giro di vite per limitare le cifre in crescita dei contagi. "Chiediamo di applicare, subito, le misure più restrittive, su tutto il territorio regionale, o almeno nelle aree più a rischio (come Milano) senza indugio e a costo di impopolarità", è l'appello dei pronto soccorso lombardi di cui si fa portavoce Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 per questi reparti. E di "un lockdown, o aree di limitata circolazione, dove c'è una elevata circolazione del virus" parla anche Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Mi pare che sia una scelta giusta. Il problema è che, se questi lockdown devono essere fatti, che si facciano subito e non si continui ad aspettare", dice. Anche per Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, sarebbe "necessario" un lockdown a Milano e Napoli. Di parere opposto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco meneghino Giuseppe Sala. "Escludo che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere, anzi, tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di lockdown", dice il governatore. "Anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni per decidere un eventuale lockdown", afferma il primo cittadino di Milano.

L'ipotesi lockdown generale appare invece sempre più probabile in Francia, dove il comitato scientifico teme che si raggiungano i "10mila contagi al giorno". Non va meglio negli altri Paesi: in Gran Bretagna il numero dei morti per Covid-19 ha superato i 61mila casi, in Germania i contagi sono oltre 10mila al giorni, in Polonia invece 16.300 in 24 ore. Intanto Andrea Crisanti e Ilaria Capua frenano gli entusiasmi sui buoni risultati del vaccino Oxford-AstraZeneca.

Lo studio: "Valle d'Aosta la regione più contagiata d'Italia"

La tabella​ Covid

(sarà pubblicata qui appena disponibile)

Notizie locali / Veneto

In Veneto sono stati registrati 1.526 nuovi contagi in 24 ore, per un dato complessivo di 46.992 infetti dall'inizio dell'epidemia. Dodici i decessi, che fanno salire il dato delle vittime a 2.344. Il dato più preoccupante è il forte balzo in avanti dei ricoveri: nei reparti non critici degli ospedali si trovano ora 749 malati con Covid (+54 da ieri), mentre sono 88 (+7) i pazienti nelle terapie intensive. In isolamento si trovano 14.667 persone, quasi mille più di ieri. Il governatore Luca Zaia ha comunicato che al momento tra i positivi figurano anche 82 medici e 450 operatori sanitari.

Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.413 casi positivi in più rispetto a ieri (il totale dall'inizio dell'epidemia è di 49.285) su un totale record di 21.401 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti passa così dal 9,5% di ieri al 6,6% di oggi. Dei nuovi contagiati, sono 772 gli asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. In Emilia Romagna si registrano 15 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 103 (+10 rispetto a ieri), quelli in altri reparti Covid 934 (+118).

Toscana

In Toscana sono 1.823 i nuovi positivi: 1.515 identificati in corso di tracciamento e 308 da attività di screening. Il totale dei casi registrati dall'inizio dell'epidemia è 35.284 . I nuovi casi sono il 5,4% in più rispetto al totale del giorno precedente e l'età media è di 44 anni circa. I guariti crescono dell'1,1% e raggiungono quota 12.954 (36,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.027.459, 13.502 in più rispetto a ieri. Sono 8.439 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.399 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 21.040, +8,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 923 (34 in più rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (9 in più). Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 6 uomini e 9 donne con un'età media di 83,9 anni.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati effettuati 5.147 test per l'infezione da Covid-19 e riscontrati 611 casi positivi: 239 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 142 in provincia Bat (Barletta, Andria, Trani),137 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 58 in provincia di Taranto, 7 attribuiti a residenti fuori regione. Registrati anche 13 decessi. Nella regione il totale dei casi positivi dall'inizio dell'epidemia è di 15.581.

Marche

Sono 380 i nuovi casi di Covid-19 individuati nelle Marche nelle ultime 24 ore, il 24,9% rispetto ai 1.528 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi: si tratta di un dato peggiore di quello diffuso ieri, sia in valore assoluto (i positivi erano stati 238) sia per l'incidenza dei positivi sul totale dei test effettuati (ieri al 23,2% su 1.026 tamponi). Il totale dei casi individuati dall'inizio della crisi è salito ora a 12.058. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 25 nuovi ricoveri di pazienti 'Covid-19' negli ospedali regionali: il totale è salito a 278. Tra questi, sono 28 coloro che sono assistiti nei reparti di terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri.

Le altre regioni

Sono 345 i nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 104 anni) al Covid in Abruzzo su un totale di 2.849 tamponi e, purtroppo, si registrano nel report medico regionale di oggi anche otto nuove vittime. In Basilicata la task force regionale ha comunicato che sono stati processati 1.459 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 95 sono risultati positivi. In Friuli Venezia Giulia invece sono stati rilevati 241 nuovi contagi (su 4.422 tamponi eseguiti) e un decesso.