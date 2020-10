Roma, 26 ottobre 2020 - Corre il contagio da Coronavirus in Italia, anche se meno rispetto ad altri paesi europei come la Francia. Oggi il nuovo bollettino del Ministero della Salute con aggiornamenti e cifre su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Buone notizie arrivano dal fronte della ricerca su vaccino con il Financial Times che svela: quello di Oxford stimola la risposta immunitaria negli anziani. Intanto continua il dibattito sul Dpcm. Secondo il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi le misure non sono sufficienti: "Servono lockdown mirati". Ma l'immunologa Antonella Viola critica la politica delle chiusure e sostiene che serve anzitutto "capire dove avviene il contagio". E il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avverte: "Le altre malattie non sono in lockdown, troppe cure rinviate".

Renzi: chiederemo a Conte di modificare il Dpcm

Il bollettino del 26 ottobre

Notizie locali / Toscana

Sono oggi 2.171 i nuovi positivi al Coronavirus a Toscana (1.776 identificati in corso di tracciamento e 395 da attività di screening) su un totale di 33.461 casi, registrati dall'inizio dell'epidemia. L'età media dei 2.171 casi odierni è di 43 anni circa. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 12.810 (38,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.013.957, 13.122 in più rispetto a ieri. Sono 8.672 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.596 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 19.376, +11,9% rispetto a ieri. I decessi sono 13.

Veneto

In Veneto nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.129 nuovi positivi, i ricoverati attuali nei reparti degli ospedali sono 695 mentre nelle terapie intensive sono stati ricoverati 81 pazienti; 3 i nuovi decessi.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 3.057 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 424 casi positivi: 198 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 42 nella provincia BAT, 109 in provincia di Foggia, 28 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato. Sono stati registrati 10 decessi: 9 in provincia di Bari e 1 in provincia BAT.

Marche

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.061 tamponi: 1.026 nel percorso nuove diagnosi e 35 nel percorso guariti. I positivi sono 238 nel percorso nuove diagnosi: 25 in provincia di Macerata, 150 in provincia di Ancona, 19 in provincia di Pesaro Urbino, 15 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti 29 sintomatici.