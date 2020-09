Roma, 3 settembre 2020 - Cresce ancora il numero dei nuovi positivi da Coronavirus in Italia. Il nuovo bollettino registra infatti altri 1.397 casi (ieri erano 1.326) e dieci morti. Intanto secondo i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe, nella settimana dal 26 agosto al 1 settembre si è registrato un incremento del 37,9% dei nuovi casi di Covid-19, dei pazienti ricoverati (+30%) e di quelli in terapia intensiva (+62%). "Si tratta di segnali che vanno tutti nella direzione di una ripresa dell'epidemia nel nostro Paese, sia in termini epidemiologici che di manifestazioni cliniche, proprio alla vigilia del momento cruciale della riapertura delle scuole, non possono essere più tollerati comportamenti individuali irresponsabili", ammonisce il presidente della fondazione Nino Cartabellotta. Si trova in quarantena ad Arcore Silvio Berlusconi, risultato positivo al tampone così la fidanzata Marta Fascina e i figli Barbara e Luigi (entrambi in isolamento a Villa Certosa in Sardegna). Complessivamente nel resto del mondo i contagi sono 26 milioni con l'India che registra un nuovo record negativo: 83mila nuovi infetti nelle ultime 24 ore. E gli Usa starebbero accelerando sul vaccino. Secondo il New York Times, infatti, il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha allertato le autorità sanitarie di tutti i 50 Stati dell'Unione di prepararsi a distribuirlo entro il 1 novembre.

Vaccino Covid, fonti Ue: "Sul mercato a novembre"

Il bilancio Covid del 3 settembre

È di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, a quota 92.790, circa 10mila in meno rispetto al picco record di mercoledì (102.959). E crescono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 11 in 24 ore, che portano così il totale a 120. Il totale dei pazienti colpiti dall'epidemia è dunque di 272.912 unità. Aumenta il numero dei guariti o dimessi: +289 (ieri +257) per un totale di 208.490. Gli attualmente contagiati salgono così a 28.915 (+1.098), di cui 1.505 (+68) ricoverati con sintomi e - come detto - 120 in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare 27.290 pazienti (+527).

Tutti i numeri dalle regioni

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.246 casi di positività, 118 in più rispetto a ieri, di cui 68 asintomatici individuati nell'ambito delle attivita' di contact tracing e screening regionali, e nessun nuovo decesso. Il numero di tamponi effettuati supera i 10.200. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei 118 nuovi casi, 51 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 44 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono 28 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 39 anni. Non si registrano però nuovi decessi.

Lazio

Su oltre 11mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 154 casi, di questi 111 sono a Roma e un decesso. A riferire i numeri è l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, sottolineando che "si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna".

Toscana

In Toscana 113 nuovi casi di Coronavirus, 1 decesso e 17 guarigioni. È quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo il quale dall'inizio dell'emergenza salgono a 12.080 i casi positivi, a 9.206 i guariti e a 1.143 i deceduti. Anche oggi si registra un lieve incremento dei pazienti ricoverati in area Covid: sono in tutto 70 (+4), ma con una diminuzione nel dettaglio di quelli in cura in terapia intensiva (7, -1). Piu' marcata, invece, la crescita degli infetti con sintomi lievi posti in quarantena (1.661, +91 rispetto a ieri) e delle persone entrate in contatto con casi di contagio e per questo poste in sorveglianza attiva (4.119, +147).

Campania

Tornano a salire i contagi in Campania. Oggi si registrano 193 nuovi casi di positività, di cui 65 viaggiatori, 37 di ritorno dalla Sardegna e 28 dall'estero. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 6.164. L'unità di crisi della Regione comunica che non ci sono nuovi decessi (il totale resta pari a 446), mentre si segnalano 15 guariti (4.452 in totale). Sono 7.478 le persone contagiate in Campania dall'inizio dell'emergenza, 436.399 i tamponi effettuati.

Puglia

In Puglia sono stati rilevati 80 nuovi casi di contagio Covid-19 su un totale di 3886 tamponi eseguiti. Si registrano anche tre vittime: una in provincia di Bari, due in quella di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 316840 test. 4.078 sono i pazienti guariti. 986 sono i casi attualmente positivi. Il totale degli attuali positivi è di 5.624. La provincia più colpita è quella di Bari (25), seguita da quella di Taranto dove 20 casi su 24 sono riconducibili alla residenza Villa Genusia di Ginosa Marina, nella quale il virus sarebbe stato portato da un'ospite ottantenne che, nei giorni scorsi, era stata in ospedale.

Le altre notizie di oggi

Berlusconi, positiva al Covid anche la fidanzata Marta Fascina

Covid, positivo l'attore Dwayne 'The Rock' Johnson

Scuola, la manifestazione nazionale a Roma il 26 settembre