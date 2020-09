Roma, 2 settembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del Ministero della Salute, dopo i nuovi positivi di ieri che si sono mantenuti sotto a quota mille. Intanto, in vista del 14 settembre, continua il dibattito sulla riapertura del nuovo anno scolastico e a frenare è la Basilicata, che posticipa il ritorno in aula al 24 settembre. Difronte al timore dei contagi anche a scuola, l'attenzione è sempre più alta sul vaccino anti-influenzale, che, spiegano gli specialisti, consentirebbe di "attivare il sistema immunitario e difendersi meglio da tutte le infezioni, Covid compreso". Sul vaccino anti-Coronavirus, invece, un portavoce della Casa Bianca ha detto oggi che l'amministrazione Trump "non parteciperà" al piano in cui siano coinvolti i principali Paesi del mondo volto a distribuire in modo equo il vaccino. E, nel frattempo, gli Stati Uniti restano il paese più colpito dalla pandemia, con altri 43mila casi di Covid e più di mille morti.

Covid, il bilancio del 2 settembre

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive.

I numeri delle Regioni

A breve qui la tabella in Pdf.

Lombardia

Oggi in Lombardia sono stati registrati 237 casi di Coronavirus, di cui 37 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico, e 2 morti. Dall'inizio dell'epidemia il numero di decessi sale a 16.869. I tamponi effettuati sono stati 17.082 (totale complessivo: 1.630.115), mentre i guariti/dimessi 39 (totale: 76.407, di cui 1.319 dimessi e 75.088 guariti). In terapia intensiva c'è un paziente in più rispetto a ieri (22 in totale), mentre i ricoverati sono 8 di più. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,38%. Nel Milanese sono stati registrati 89 casi, di cui 57 nel capoluogo.

Toscana

Risalgono i contagi in Toscana. Sono 11.967 i casi di positività al Coronavirus, 69 in più (pari a + 0,6%) rispetto a ieri. L'età media dei casi odierni è di 44 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 76% è risultato asintomatico, il 11% pauci-sintomatico. Delle 69 positività odierne, 8 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna), 2 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna ed Emilia Romagna), 3 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione, la cui positività è stata notificata in Toscana.

Veneto

Sono 23.189 i positivi totali in Veneto dall'inizio dell'emergenza, 163 in più nelle ultime 24 ore. "In questo - ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia - pesano molto i vacanzieri che sono la stragrande maggioranza. Siamo passati da bollettini quotidiani ad un bollettino sporadico, dove il dato concreto è che i vacanzieri hanno fatto impennare la curva dei contagi. Abbiamo evidenza di contagi dalla Sardegna, importanti contagi da Malta e Croazia, e anche da Spagna". Zaia ha annunciato che è stato superato il milione e mezzo di tamponi effettuati, a cui sono da aggiungere 1,3 milioni di test rapidi.

Abruzzo

Sono complessivamente 3.804 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 24 nuovi casi (di etù compresa tra 2 e 56 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 430 (+24 rispetto a ieri). Trenta pazienti, invece, (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva.

Le altre Regioni

In Trentino un nuovo focolaio Covid si è registrato a Trento, dove in un'azienda di lavorazione della carne sono stati riscontrati 24 positivi. In Campania, invece, il sindaco di Afragola (Napoli), Claudio Grillo ha emesso un'ordinanza che prevede l'obbligo dell'uso della mascherina 24 ore su 24 su tutto il territorio comunale, con multe fino a mille euro per chi non rispetta la norma. Nelle Marche da ieri si sono registrati altri 17 positivi al Covid19, mentre sono 68 in Puglia e 27 in Umbria. In Friuli Venezia Giulia 20 nuovi contagi e un decesso e la Sardegna piange la prima vittima della seconda ondata della pandemia da Coronavirus: salvatore Nurra, 78 anni, pensionato di Bonorva, è morto ieri nel reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari, dove era stato ricoverato il 23 agosto per la positività al Covid-19. Il pensionato, che soffriva di altre gravi patologie, è la prima vittima che si registra nell'Isola dal 6 luglio scorso. Salgono quindi a 135 i morti per Covid in Sardegna dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Le altre notizie

