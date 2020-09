Roma, 3 settembre 2020 - Salgono a 25.938.122 i contagi da Coronavirus registrati nel mondo. Secondi i dati Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University i decessi attribuiti al Covid-19 sono 863.028.

Usa, vaccino entro il 1 novembre?

Negli Usa il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha allertato le autorità sanitarie di tutti i 50 Stati dell'Unione di prepararsi a distribuire il vaccino entro il 1 novembre. A rivelarlo è il New York Times. Nelle linee guida si indica che la priorità per il vaccino verrà data al personale medico, agli over 65 e alle categorie maggiormente a rischio. Il New York Times mette in guardia dal rischio di una 'politicizzazione' del vaccino, che inizierebbe così ad essere distribuito alla vigilia del voto presidenziale, assegnando al presidente Donald Trump un indubbio vantaggio, lasciando però dubbi sull'affidabilità del farmaco.

Canada, sesso sì ma con la mascherina

Per evitare il contagio da Covid-19 fate sesso con la mascherina. Arriva dalla direttrice della salute pubblica del Canada Theresa Tam il suggerimento. "Il sesso può essere complicato in tempi di Covid-19, soprattutto per coloro che non hanno un partner fisso o ne hanno uno a rischio Coronavirus". ". Da evitare baci, meglio indossare mascherina che copra bocca e naso.

Brasile, 1.184 nuovi morti

Il Brasile ha registrato 1.184 nuovi morti nelle ultime 24 ore, aggiornando il conteggio complessivo a 123.780 decessi, mentre il numero dei contagi giunge quasi ai quattro milioni. I numeri, diffusi dal ministero della salute, confermano il Brasile come il secondo paese più colpito dall'emergenza dopo gli Usa.

Israele, oltre 3mila infezioni

Nelle ultime 24 ore sono state registrate oltre 3mila nuove infezioni in Israele: il record assoluto di queste settimane. Lo ha reso noto il ministero della sanità. Questa mattina è prevista la riunione dei ministri che fanno parte del Gabinetto sul coronavirus per decidere la possibile introduzione di ulteriori restrizioni nelle zone ad alta infezione, in particolare quelle degli ebrei ortodossi e quelle arabe. I 3.074 nuovi casi, con un tasso di infezione del 9,4% sui tamponi effettuati, portano il totale da inizio pandemia a 122.539. Le vittime sono 969, senza variazioni.

India, record nuovi contagiati: 83.883

L'India ha annunciato un altro record giornaliero di 83.883 infezioni, portando il suo conteggio a 3,85 milioni. Il paese più colpito dell'Asia registra ogni giorno il maggior numero di casi giornalieri del mondo da quasi un mese, anche se i decessi rimangono relativamente bassi.