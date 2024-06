Starship, quarto lancio per la navicella spaziale di Musk: il vero test sarà il rientro

Roma, 6 giugno 2024 – È riuscito il quarto lancio di Starship, la navicella spaziale dell’azienda SpaceX di Elon Musk. A portarla in orbita il più grande razzo mai costruito, alto 121 metri, decollato oggi, alle 14 italiane, dal sito Boca Chica, la base dell’azienda, nel Texas meridionale. Il test con il vettore senza equipaggio durerà due ore.

La missione

Anche la terza missione del razzo di SpaceX, lo scorso 14 marzo, aveva avuto successo: Starship aveva completato l’ascensione prevista e, in otto minuti e mezzo, era giunta ad un’altezza di 250 chilometri. Ma il volo aveva evidenziato i problemi della manovrabilità e dell’insufficiente controllo che avevano causato la rottura del razzo in fase di rientro. Il quarto volo dovrà dunque testare e dimostrare la capacità di ritorno e riutilizzo di Starship e del suo booster Super Heavy. L’obiettivo è quello di superare la fase più critica e pericolosa del volo, ovvero la caduta nell'atmosfera a venti volte la velocità del suono, momento in cui il calore estremo può distruggere il mezzo. Uno scudo composto da 18 mila piastre di ceramica esagonali dovrà proteggere la struttura di acciaio inossidabile da temperature che possono toccare i 1.430 gradi centigradi.

Il lancio

Oggi tutto, salvo un iniziale ritardo dovuto a problemi tecnici, è andato come preventivato. Cinquanta minuti prima della partenza i tecnici di Space X hanno iniziato a rifornire il razzo con oltre quattro tonnellate e mezzo di propellenti a bassissime temperature. Il pieno è terminato tre minuti prima del lancio e, dopo una sequenza di controlli automatici, il computer che controlla il conto alla rovescia ha acceso i motori del propulsore. Appena tre secondi dopo Starship è decollato senza problemi.

Il volo

La traiettoria prevista vedrà i booster staccarsi dopo sei minuti dal lancio per finire nel Golfo del Messico, mentre la capsula Starship dovrà completare un ammaraggio nell’Oceano Indiano. L’idea è quella di creare un sistema di trasporto completamente riutilizzabile che possa trasportare equipaggi e carichi verso l'orbita terrestre, la Luna, Marte. È stato anche aggiornato e reso più preciso il sistema di autodistruzione, che entrerà in funzione in caso Starship finisca fuori rotta.

La concorrenza SpaceX-Boeing

Per il patron Elon Musk la missione di oggi è ancora più importante del solito dopo che, ieri, la concorrente Boeing è finalmente riuscita a far partire il primo volo con equipaggio del suo taxi spaziale Starliner. D’altro canto la Nasa non intende diventare Musk-dipendente e ritiene fondamentale avviare una cooperazione stabile con almeno un secondo soggetto privato.