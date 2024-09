Arriva la ‘cometa del secolo’ C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS: quando e dove sarà possibile ammirarla in Italia

L'attesa per la cosiddetta "cometa del secolo" C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sta crescendo tra gli appassionati di astronomia in Italia. Questo spettacolare corpo celeste promette di regalare uno show indimenticabile nei nostri cieli autunnali, ma la sua visibilità dipende da diversi fattori cruciali.

Quando sarà visibile in Italia

La cometa C/2023 A3 raggiungerà il perielio, ovvero il punto più vicino al Sole, il 27 settembre 2024. Dopo questo passaggio critico, se sopravviverà, diventerà progressivamente visibile anche nel nostro emisfero.

Periodo di massima visibilità

Dal 2 all'8 ottobre la cometa sarà osservabile verso ovest, bassa sull'orizzonte, mentre tra il 14 e il 20 ottobre sarà la settimana ottimale per l'osservazione, con la cometa visibile più a lungo dopo il tramonto. Il momento di massima luminosità è però previsto intorno al 12 ottobre, quando C/2023 A3 raggiungerà il perigeo, cioè il punto più vicino alla Terra.

Dove osservare la cometa in Italia

Per una visione ottimale della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, si consiglia, come sempre avviene quando si vuole osservare un fenomeno astronomico, di scegliere zone lontane dall'inquinamento luminoso delle città, in questo caso puntare lo sguardo verso l'orizzonte occidentale dopo il tramonto e utilizzare eventualmente un binocolo o un piccolo telescopio per migliorare l'osservazione

La "sfida” della sopravvivenza

Nonostante l'entusiasmo, esiste la possibilità che la cometa non sopravviva per essere ammirata. Il passaggio al perielio rappresenta un momento critico perché la cometa si avvicinerà a soli (si fa per dire) 58,6 milioni di chilometri dal Sole. Il calore intenso potrebbe dunque causare la disgregazione del nucleo cometarioe il processo di sublimazione e la gravità solare potrebbero distruggere la cometa completamente. La natura non periodica di C/2023 A3 rende impossibile prevedere con certezza il suo comportamento e quindi non rimane che aspettare per capire cosa realmente accadrà.

Potenziale spettacolo celeste

Se la cometa sopravviverà al perielio, potrebbe però offrire uno spettacolo davvero mozzafiato raggiungendo una luminosità paragonabile a quella di Venere e mostrando una chioma imponente, con una lunga e spettacolare coda. Il fenomeno del "forward scattering" potrebbe amplificare notevolmente la sua luminosità.

L'arrivo della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS rappresenta un'altra opportunità unica per gli appassionati di astronomia in Italia. Tuttavia, la sua visibilità dipende dalla sua capacità di sopravvivere al passaggio ravvicinato con il Sole. Gli osservatori dovranno rimanere vigili e pronti a cogliere questo potenziale spettacolo celeste nelle prime settimane di ottobre 2024.