Intelligenza artificiale, il Ceo di OpenAI attacca: “Sono i social a danneggiare i bambini”

Chissà se Sam Altman conoscerà il significato del detto popolare: “Portare acqua al proprio mulino”. Fatto sta che il numero uno di OpenAI, nel corso di un’intervista con il podcaster Theo Von, ha espresso forti preoccupazioni sul rapporto tra tecnologia e sviluppo infantile. Sorprendentemente (ma forse non troppo), sul banco degli imputati non c’è l’intelligenza artificiale, bensì l’impatto dei social media e soprattutto dei lo video rapidi e scorrimento continuo. Ecco cosa ha detto.

Sam Altman: “Chi cresce con una nuova tecnologia impara sempre a usarla”

“Mi preoccupa davvero l’effetto che questi contenuti, con i loro colpi di dopamina rapidi e costanti, possono avere sullo sviluppo cerebrale dei bambini”. Secondo l’imprenditore, il rischio principale non è la diffusione dell’AI, che considera invece una tecnologia con cui le nuove generazioni sapranno convivere naturalmente. “Chi cresce con una nuova tecnologia impara sempre a usarla. Trova il modo di lavorare, di adattarsi, di creare nuove competenze”, ha detto. Il vero problema, secondo lui, riguarda gli adulti, in particolare chi ha superato i 50 anni, per i quali l’adattamento a un mondo sempre più digitale e automatizzato risulta spesso difficile.

La dipendenza da social preoccupa più dell’intelligenza artificiale

Pur riconoscendo che l’AI possa influenzare anche i giovani, Altman ha messo in guardia sull’uso eccessivo di ChatGPT per prendere decisioni personali, specie tra i più giovani. Durante un intervento alla Federal Reserve questa settimana, ha dichiarato: “Anche se ChatGPT potesse offrire consigli migliori di qualunque terapeuta umano, c’è qualcosa di inquietante nell’idea che collettivamente decidiamo di vivere secondo ciò che ci dice un’intelligenza artificiale. È pericoloso.”

Verso una ‘generazione ansiosa’

AltmanIl numero uno di OpenAI non è l’unico a mettere l’accento sui pericoli delle nuove tecnologie digitali sui bambini. Anche Jonathan Haidt, professore alla NYU Stern School of Business, ha parlato con toni allarmanti dell’effetto dei social sulla salute mentale dei più giovani. In un’intervista rilasciata a Business Insider a gennaio, Haidt ha dichiarato che le app social “stanno danneggiando gravemente i bambini nel mondo occidentale”. Concetti ribaditi nel suo libro ‘La generazione ansiosa’. Secondo lui, la perdita collettiva di attenzione dovuta all’uso costante di smartphone e social potrebbe rappresentare una minaccia ancora più grande della crisi di salute mentale in corso. “La decimazione dell’attenzione umana potrebbe avere un costo ancora maggiore per l’umanità rispetto all’epidemia di disturbi mentali”, ha affermato il professore.

In definitiva, il messaggio di Altman è chiaro, di buon senso anche se, inevitabilmente, non può essere super partes: l’intelligenza artificiale non è il nemico numero uno dei bambini. Anzi, potrà diventare uno strumento prezioso. Ma ciò che va tenuto sotto stretta osservazione è il modello di consumo compulsivo e frammentato dei contenuti digitali che circolano sui social e che rischiano di alterare parecchio lo sviluppo cognitivo e relazionale delle nuove generazioni.