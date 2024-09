La Terra avrà due lune per quasi due mesi: ecco quando e come vederle Dal 29 settembre al 25 novembre 2024, la Terra avrà una mini-luna temporanea: l'asteroide 2024 PT5. Questo fenomeno raro, causato dall'interazione gravitazionale, offrirà agli scienziati un'opportunità unica di studio. Scopri quando e come vederle.