Così Gemini può trasformare una foto in un video con l’Intelligenza Artificiale

Gli enormi progressi dell’Intelligenza Artificiale nel campo dell’editing video sono sotto gli occhi di tutti. E Google non ha perso tempo, anzi. Il colosso di Mountain View ha annunciato una nuova e sorprendente funzione per la sua piattaforma Gemini: da oggi è possibile trasformare una semplice immagine in un video completo di audio grazie al supporto del generatore video Veo 3.

Come trasformare una semplice immagine in un video

Questa a funzione image-to-video consente agli utenti di caricare una foto sull’app Gemini e, tramite un prompt testuale, generare automaticamente un video animato. Un’evoluzione che segue il trend crescente di strumenti simili, come Luma e Kling, già popolari per animare meme o dare vita a immagini statiche. Ora anche Google entra in questo settore, potenziando le capacità creative della sua intelligenza artificiale.

Cosa è e come funziona Veo 3

Alla base di tutto c’è Veo 3, l’ultima versione del generatore video AI presentata a maggio durante il Google I/O. A differenza delle versioni precedenti, questa supporta anche l’audio e ha sorpreso gli addetti ai lavori per la qualità realistica dei video finali in alcuni casi così realistici da sollevare preoccupazioni per la diffusione di contenuti falsi. Per contrastare il rischio di disinformazione, Google ha precisato che tutti i video creati con Veo 3 includono un watermark visibile e uno invisibile, tramite la tecnologia SynthID, che ne certifica l’origine artificiale.

Chi può usare questa nuova funzione

Un’innovazione per molti, ma non per tutti, almeno non per chi usa la versione free della piattaforma. Invece, gli utenti in possesso di un abbonamento a Gemini AI Pro e AI Ultra troveranno nel menu degli strumenti l’opzione “Video”, con cui sarà possibile caricare un’immagine e aggiungere una descrizione testuale per guidare l’animazione. Nel video dimostrativo rilasciato da Google, una semplice immagine di una scatola di cartone si trasforma in un video sorprendente: al suo interno appaiono, a turno, un ascensore, una nave modello che galleggia sull’acqua, un concerto rock e persino un topo in una minuscola cucina. Google ha fatto sapere che, ad oggi, sono stati generati oltre 40 milioni di video tramite Veo 3 su Gemini e su Flow, la piattaforma AI dedicata alla creazione cinematografica.