Scarperia (Firenze), 1 giugno 2019 - Giornata di qualifiche sul circuito del Mugello che domani ospita il Gp d'Italia 2019. I riflettori sono puntati sulla MotoGp che nella prima giornata di prove libere ha regalato sorprese con il miglior tempo di Francesco Bagnaia, davanti a Quartararo e Petrucci. Staccati i big a partire dal leader in classifica Marc Marquez, sesto: febbricitante il campione del mondo (primo in mattinata) potrebbe aver giocato di strategia nella seconda sessione. Fuori dalla top ten Dovizioso, nelle retrovie Valentino Rossi, 18esimo. Oggì sarà battaglia quando tutti scopriranno le carte per un posto al sole nella griglia di partenza: semaforo verde alle 14.10. Ma prima di vedere chi si prenderà la pole position, spazio alle FP3 che scattano questa mattina alle 9.50. Subito prima delle qualifiche, alle 13.30, le FP4. Qui sotto la diretta.

MotoGP Mugello live, prove libere (9.50) e qualifiche (14.10) in diretta.

Drama on the out lap for @Rins42! 😲



The @suzukimotogp rider is heading back for his second bike after a fall at turn 11! 💢#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/OB8n6q2hYF — MotoGP™ 🇮🇹 (@MotoGP) 1 giugno 2019

IL PUNTO DOPO LA PRIMA GIORNATA (di Riccardo Galli, inviato) - Comanda Ducati. Quella targata Pramac, quella del debuttante in MotoGp, Pecco Bagnaia. Ok, si tratta di solo e soltanto del risultato delle libere del venerdì, ma l’indicazione è sufficiente per immaginare un Gp d’Italia che parli soprattutto italiano. Marquez permettendo, certo. Che ieri, dopo aver fatto benissimo al mattino, ha sofferto molto nel pomeriggio. "Colpa della febbre", ha sottolineato, Marc, mentre al Mugello, le Ducati giravano con tempi record, incalzate da una Yamaha. No, non quella di Valentino, ma dell’altro ‘deb’, Fabio Quartararo.

Riassumendo: Bagnaia e la Pramac sono stati i più veloci (e oggi puntano alla pole), quindi, dopo Quartararo, ecco la prima Ducati ufficiale. Però quella di Petrucci con Dovizioso, al contario, decisamente in ritardo (undicesimo).

Rossi? Il suo Mugello del venerdì è stato da incubo: posizione numero 18 nel pomeriggio e un gran lavoro da fare per rimediare una posizione decente in griglia e non essere così fuori dalla battaglia, domani, in gara.

"Qui in Italia – sono parole di Bagnaia – noi italiani diamo il massimo. Sì, è come se spingessimo di più e questo mi fa essere ottimista anche per la gara. Anche se non sarà facile». Il pilota della Pramac aggiunge: «In ogni caso non sono sorpreso dal risultato, visto che a Le Mans avevamo lavorato bene e credevamo in questo step".

Opposte le sensazioni di Valentino. La sua Yamaha proprio non va e Rossi lo ammette... «Mi aspettavo di essere più competitivo – spiega – perchè l’anno scorso quando eravamo arrivati qua mi trovavo bene con la moto, avevamo qualche problema ma andavamo forte».

Il presente invece dice che oggi, Rossi dovrà battersi come un leone per entrare nella qualifica che porta alla pole e domani dovrà fare miracoli per stare nella battaglia dei più veloci. «Abbiamo delle difficoltà, la moto la stiamo usando in maniera diversa ma quest’anno sto andando più piano nelle curve e quindi devo ritrovare un buon feeling per provare a spingere forte. Tutti vanno molto bene e siamo troppo lontani».

Anche Andrea Dovizioso punta tutto sull’autocritica prima di lanciare la sua sfida a Marquez. Per DesmoDovi il risultato al Mugello potrebbe essere decisivo nella corsa al Mondiale.

"Se uno guarda i tempi ancora non capisce molto – dice –. I due turni possono fare una grandissima differenza quindi le indicazioni di questo venerdi’ sono ancora limitate. Vorrei avere piu’ feeling con la moto e quindi guardo poco ai tempi fatti".