MotoGp oggi diretta da Jerez de la Frontera. In pole Aleix Espargaro: live dalle 15

Jerez de la Frontera, 30 aprile 2023 - Il weekend a Jerez de la Frontera si conclude oggi con la gara. Il padrone di casa Aleix Espargaro, su Aprilia, parte in pole position. Lo spagnolo ha segnato il miglior tempo che gli è valso anche la Sprint Race, dove però è caduto. In prima fila anche la Ktm di Jack Miller e Jorge Martin su Ducati Pramac. In seconda fila l’altra Ktm di Brad Binder, vincitore della mini gara del sabato, con il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, quinto con la Ducati ufficiale e sesto l'incredibile Dani Pedrosa, wild card con la Ktm. Poi settimo Oliveira, ottavo Zarco, nono Marini, decimo Vinales, 11esimo Nakagami, 12esimo A. Marquez, 13esimo Bezzecchi, 14esimo Morbidelli, 15esimo Di Giannantonio. Poi 16 Quartararo, 17 R. Fernandez, 18 Rins, 19 Bradl, 20 Mir, 21 A. Fernandez, 22 Folger, 23 Lecuona.

Favoriti e strategie

Sprint Race

Il sudafricano Brad Binder, su Ktm, ieri ha vinto la gara sprint del Gp di Spagna. Secondo Francesco Bagnaia con la Ducati (Pecco ha così recuperato punti in classifica ed oggi parte da -3 dal leader Marco Bezzecchi, solo nono con la Ducati del Team VR46). Terzo l'altro pilota Ktm, l'australiano Jack Miller. Quarto Jorge Martin su Ducati Pramac, poi Miguel Oliveira, su Aprilia. L'ex campione del mondo Dani Pedrosa è sesto, seguito da Maverick Vinales con l'Aprilia. Seguono nella top ten Johann Zarco (Ducati Pramac) ottavo, poi Marco Bezzecchi e Luca Marini entrambi su Ducati VR46 Marco Bezzecchi.

Live