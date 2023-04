MotoGp a Jerez oggi: qualifiche live, poi la Sprint Race. Risultati in diretta

Jerez de la Frontera, 29 aprile 2023 - Rombano i motori della MotoGp a Jerez de la Frontera: alle 10.50 sono in corso le qualifiche valide per la gara di domani. Nel pomeriggio via alla Sprint Race.

E’ stata ancora un’Aprilia, quella di Miguel Oliveira, a segnare il miglior tempo nelle Fp3, dopo le prime due sessioni di libere dominate da Aleix Espargarò e dal compagno Maverick Vinales, seguiti da vicino da Dani Pedrosa, l'ex campione del mondo ritiratosi nel 2018 e in gara nella pista di casa sulla Ktm, di cui è collaudatore, con una wild card. Lo spagnolo era anche stato il migliore in FP1. Hanno guadagnato la Q 10 anche Martin, Miller, Zarco, Oliveira, Alex Marquez, Nagakami e Luca Marini. Da dimenticare le prove di Bezzecchi, Bagnaia, Rins e Quartararo, che finiscono in Q1.

Nella terza sessione di stamani Oliveira ha chiuso con il crono di 1'37"229. Secondo posto per la Yamaha di Fabio Quartararo, a 103 millesimi, terzo Aleix Espargarò (+0"243), protagonista di una caduta nel finale. Quarto Morbidelli, sesto Bezzecchi, solo 11° Pecco Bagnaia.

"Stiamo ancora cercando un buon setup della moto che mi permetta un miglior feeling con l'anteriore", è il commento deluso di Francesco Bagnaia, 13esimo al termine del venerdì delle libere del Gp di Spagna. "Le Q1 non saranno sicuramente facili: molti piloti veloci si contenderanno le prime due posizioni, ma sono fiducioso di poter far bene", ha spiegato il campione del mondo in carica. Male anche Enea Bastianini, 21esimo, ma giustificato dalle sue condizioni fisiche, tanto che non sa ancora se correrà: "L'obiettivo è quello di scendere in pista per le prove libere e capire se sarò in grado di proseguire con le qualifiche per poi disputare la gara Sprint nel pomeriggio".

Niente Gp di Spagna per Enea Bastianini. Il pilota italiano ha disputato 5 giri delle FP3, quindi ha deciso di rientrare ai box e di abbandonare la gara. Troppo forte il dolore alla spalla conseguenza dell'incidente avuto nella prima gara a Portimao.