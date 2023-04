Motogp oggi, segui le prove: orari e programma di Spagna 2023

Conclusa la trasferta americana, il motomondiale ritorna al di qua dell'Atlantico per la lunga serie delle gare europee, sbarcando nello storico circuito andaluso di Jerez de la Frontera.

Dopo l’ok dei medici per il ritorno in pista di Enea Bastianini, oggi sarà il giorno delle prove libere per le varie categorie.

Non ci sarà invece Marc Marquez, ancora convalescente dopo l'incidente sulla pista di Portimao e l'operazione alla mano, dopo aver annunciato il forfait a Jerez ha parlato di come sta andando la ripresa.