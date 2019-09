Aragona, 20 settembre 2019 - Si alza il sipario sul GP di Aragona, tappa numero 14 del Motomondiale e ultima prova prima del tour in Oriente. Con il titolo di MotoGp già ipotecato, Marc Marquez punta all'ennesima vittoria sul circuito casalingo (è nato a Cervera, poco distante dal circuito di Alcaniz). Reduce dalla vittoria di Misano, il campione del mondo arriva in Spagna forte dei suoi 93 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso a sei gare dalla fine. Nel weekend il 'Cabroncito' salira' a quota 200 Gran Premi in carriera. Ventitré giri per 17 curve (una intitolata proprio a Marquez, la 10) e poco più di 5 km, il tracciato aragonese è particolarmente impegnativo per i freni. Occhi puntanti sulla curva 16, preceduta da un rettilineo di 968 metri, dove i bolidi assano da 344 km/h a 148 km/h in 4,1 secondi durante i quali percorrono 253 metri.

Si parte oggi con le prime due sessioni di prove libere che seguiamo live (alle 9.50 le Fp1, alle 14.10 le Fp2).

