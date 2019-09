Alcaniz, 21 settembre 2019 - Entra nel vivo il weekend di Motogp in vista del Gran Premio di Aragon, 14esimo appuntamento stagionale del Motomondiale 2019. Oggi sono in programma le prove libere 3, ma soprattutto le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Marc Marquez gioca in casa, sul circuito di Alcaniz ha ottenuto 4 successi ed è imbattuto dal 2016, e ieri ha fatto segnare un tempo stellare nelle prime libere, girando sotto l'1'47". La Yamaha ha provato a rispondere nella seconda sessione, con Maverick Vinales più veloce di tutti in 1’48”014, 57 millesimi meglio del compagno di squadra Valentino Rossi. Terzo Fabio Quartararo a 0”103, davanti a Marquez (+0”190). Ottavo è stato Andrea Dovizioso, a 0”463 da Vinales. Tutti attaccati al pomeriggio, dopo il solco scavato dal campione del mondo in mattinata, quando aveva rifilato oltre un secondo e mezzo a Vinales. "Mi sono sentito subito forte", ha detto il numero 93 della Honda. "Sembra fare un altro sport", il commento di Dovizioso. Rossi, che nella prima sessione era incappato in problemi elettronici, risolti nel pomeriggio, è sembrato soddisfatto: "Sono felice del terzo crono nel combinato", ha detto il pilota di Tavullia. "Le previsioni del tempo per domani (oggi, ndr) non sono fantastiche, quindi oggi tutti hanno cercato di rimanere nella top 10 perche' l'FP3 potrebbe essere bagnato", aggiunto. "Di solito quando apportiamo miglioramenti sull'asciutto è lo stesso sul bagnato - ha spiegato -. Capiremo se siamo più forti nelle condizioni di bagnato", ha concluso. E questa mattina ad Alcaniz il cielo è nuvoloso, ma, per ora, non piove.

Motogp Aragon, Fp3 in diretta. Qualifiche live dalle 14.10

MOTO 3 - Nella terza e ultima sessione di libere in Moto 3 il più veloce è stato Andrea Migno: il pilota della WWR gira in 1'58"566, di 86 millesimi più veloce rispetto a Tatsuki Suzuki mentre Tony Arbolino è terzo a 0"166. Fra i primi dieci anche Riccardo Rossi, settimo a mezzo secondo e mezzo da Migno.