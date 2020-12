Sakhir (Bahrain), 4 dicembre 2020 - Penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Di nuovo in Bahrain, si corre il Gp di Sakhir. Dopo il successo di Lewis Hamilton, il secondo appuntamento consecutivo in Medio Oriente inizia oggi con la doppia sessione di prove libere. Prima sessione alle 14.30, la seconda è in programma alle 18.30. Il grande assente del secondo gran premio in Bahrain è proprio Hamilton, fermato dal Covid e sostituito dal George Russel.

Oltre all'assenza del sette volte campione del mondo, l'altro tema caldo riguarda l'indagine sul terrificante incidente a lieto fine di Roman Grosjean. Il pilota della Haas è tornato al paddock di Sakhir per salutare gli uomini del suo team e prendersi il saluto di tutto il circus per provare a mettersi alle spalle l'inferno di domenica scorsa da cui è riuscito a uscire. Col le mani ancora bendate a causa delle ustioni, così come il piede sinistro, Grosjean ha chiacchierato con lo staff medico della Fia e il direttore di gara Masi per poi prendersi l'abbraccio di tutti i presenti al motorhome della Haas.

Nel giorno del ritorno al paddock di Grosjean, la federazione automobilistica internazionale ha annunciato che l'inchiesta sull'incidente durerà almeno due mesi: "Come per tutti gli incidenti gravi - ha spiegato Adam Baker, direttore della sicurezza della Fia - analizzeremo ogni aspetto dell'incidente di Grosjean e collaboreremo con tutte le parti coinvolte. Tutti i dati raccolti in Formula 1 ci permettono di determinare con precisione ogni elemento di ciò che accade durante tutti gli incidenti. Prendiamo molto sul serio questa ricerca e seguiremo un processo rigoroso per scoprire esattamente cosa è successo prima di proporre potenziali miglioramenti".

