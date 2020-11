Sakhir (Bahrain), 28 novembre 2020 - L'inizio del Gp del Bahrain di F1 - terz'ultima prova del Mondiale - è da brividi: solo per miracolo il pilota della Haas, Grosjean si è salvato da un incidente terrificante subito al primo giro. In uscita dalla terza cirva, l'Haas di Grosjean si tocca con l'Alpha Tauri di Dani Kvyat. La macchina del pilota francese, in piena accelerazione, va dritta sulle barriere, si spezza e s'incendia con una palla di fuoco. Per fortuna il pilota sta bene, è cosciente e con le sue gambe sia pur aiutato dai soccorritori è salito dall'ambulanza. Un incidente spaventoso come da tempo non se ne vedano in Formula 1, col ritorno del fuoco. La gara è stata interrotta. Una prima valutazione medica parla di sospette fratture alle costole. Ma è andata benissimo.

E' il solito film già visto in questi anni: anche oggi nel Gran Premio del Bahrain, terz'ultima prova del campionato mondiale 2020 di Formula 1, è la Mercedes a partire davanti a tutti. Il pluricampione del mondo, Lewis Hamilton, scatta in pole position con il compagno di squadra Bottas al suo fianco in prima fila. Non c'è nemmeno bisogno di dire che la Ferrari è indietro anni luce: le due rosse di Maranello scattano appaiate in sesta fila: Vettel è 11° e Leclerc 12°. In seconda fila dietro alle Mercedes le due Red Bull di Verstappen e Albon.

Per la Ferrari un solo auspicio: che questa stagione da incubo termini alla svelta sperando che le cose migliorino in vista del 2021.

