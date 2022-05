Torino-Roma: diretta e formazioni ufficiali. Serie A: via all'ultima giornata

Articolo : Lazio-Verona: convocati, probabili formazioni e orario tv. Immobile out

Torino, 20 maggio 2022 - Torino-Roma fa partire l’ultima giornata di Serie A. Alle 20.45 la squadra di Mourinho prova a non pensare alla finale di Conference League contro il Feyenoord di mercoledì prossimo e prova a prendersi una vittoria che garantirebbe l'accesso alla prossima Europa League, senza attendere i risultati delle altre partecipanti alla corsa per l'Europa, Fiorentina e Atalanta. Per i granata di Juric gara invece senza pressioni.

Mentre il mercato della Serie A è già partito, con la Juventus impegnata a chiudere la trattative per l'ingaggio di Perisic, l'Inter a caccia di Dybala e dei sostituti dell'esterno croato, il Napoli alle prese con la possibile partenza di Koulibaly (con la Juventus spettatrice interessata), il programma della 38ª giornata prevede per sabato 21 maggio quattro partite. Ecco gli orari: Genoa-Bologna (17.15), Atalanta-Empoli (20.45), Fiorentina-Juventus (20.45) e Lazio-Verona (20.45).

Domenica 22 maggio invece è previsto il clou, con la corsa scudetto fra Milan e Inter che si decide, così come la volata per la salvezza fra Salernitana e Cagliari. Queste gare e orari: Spezia-Napoli (12.30), Inter-Sampdoria (18), Sassuolo-Milan (18), Salernitana-Udinese (21) e Venezia-Cagliari 21).

Torino-Roma: formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez; Ola Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Praet; Belotti. Allenatore: Juric.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Shomurodov; Abraham. Allenatore: Mourinho.

In tv: diretta dalle 20.45 su Dazn.

