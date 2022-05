Serie A 2022, 38° giornata: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 20 maggio 2022 – L’ultimo atto di uno dei campionati di Serie A più combattuti che mai è pronto ad andare in scena. A 90’ dal termine della stagione ci sono ancora tanti verdetti da sancire: soprattutto in testa, dove Milan (a cui basta un punto) e Inter si stanno ancora giocando lo scudetto, ma anche in coda, con Salernitana e Cagliari ancora in lotta per evitare l’ultimo posto in zona retrocessione dopo che Genoa e Venezia hanno già salutato la Serie A. Di seguito probabili formazioni e orari tv dell’ultimo turno di campionato.

Probabili formazioni e orari tv

Torino-Roma (venerdì ore 20.45, Dazn)

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Seck; Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Spinazzola, Oliveira, Cristante, Zalewski; Perez, Pellegrini; Abraham.



Genoa-Bologna (sabato ore 17.15, Dazn)



GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigard, Bani, Criscito; Hernani, Galdames; Portanova, Amiri, Melegoni; Destro.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Arnautovic, Orsolini.



Atalanta-Empoli (sabato ore 20.45, Dazn e Sky)



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Zapata.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Verre; Pinamonti.



Fiorentina-Juventus (sabato ore 20.45, Dazn e Sky)



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonavetura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Miretti, Locatelli, Rabiot; Morata, Kean.



Lazio-Verona (sabato ore 20.45, Dazn)



LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.



Spezia-Napoli (domenica ore 12.30, Dazn)



SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Antiste; Manaj.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Coulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.



Inter-Sampdoria (domenica ore 18.00, Dazn)



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Rincon, Sabiri; Caputo.



Sassuolo-Milan (domenica ore 18.00, Dazn)



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Krunic, Leao; Giroud.



Salernitana-Udinese (domenica ore 20.45, Dazn)



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Ruggeri; Verdi, Djuric.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.



Venezia-Cagliari (domenica ore 20.45, Dazn e Sky)



VENEZIA (3-4-2-1): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Fiordilino, Haps; Aramu, Cuisance; Henry.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita.