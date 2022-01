Roma, 6 gennaio 2022 - Il nuovo anno per la Serie A inizia sotto il segno dei contagi e dell'incubo Covid. Come conseguenza delle disposizioni delle Ausl locali che hanno bloccato Bologna, Torino, Salernitana, e Udinese, non si giocheranno Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. La Lega Serie A ha deciso che si va avanti: il turno dell'Epifania, valido per la ventesima giornata, si giocherà. Nessuno stop al campionato nonostante l'emergenza Covid. Dopo la riunione straordinaria del Consiglio di Lega, è emerso che nei prossimi giorni verrà stilato un protocollo in linea con quello della Uefa che prevede che, con 13 giocatori a disposizione per squadra, di cui almeno un portiere, si può giocare. Inoltre, la Lega ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle Ausl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso. Facciamo il punto sugli incontri di Serie A di oggi: quali si giocheranno e quali no.

Bologna-Inter non si gioca

L'Ausl di Bologna ha bloccato il Bologna dopo che altri quattro giocatori rossoblù si sono positivizzati, facendo salire il totale a 8. Gruppo squadra in quarantena e niente partita. Alle 12.30 quindi al Dall'Ara ci sarà soltanto l'Inter. Come già successo in passato, gli arbitri constateranno l'assenza del Bologna e si andrà verso lo 0-3 a tavolino per i nerazzurri. La sconfitta a tavolino sarà oggetto di ricorso del Bologna che, con il precedente di Juventus-Napoli della passata stagione, con ogni probabilità vincerà. Salvo colpi di scena e ricorsi al Tar della Lega.

Sampdoria-Cagliari (ore 12.30)

Sono due i giocatori positivi della Sampdoria (Falcone e Augello), due anche quelli del Cagliari (Nandez e Goldaniga). Calcio d'inizio previsto alle 12.30 (diretta tv su Dazn).

Spezia-Verona (ore 14.30)

Sono 4 i giocatori positivi nello Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola e Manaj. Il doppio invece nel Verona: 8 (non comunicati i nomi). In questo caso per l'Ausl di Verona non ha imposto lo stop all'Hellas che, salvo ulteriori complicazioni, scenderà in campo, seppur in formazione estremamente rimaneggiata. Calcio d'inizio previsto alle 14.30 (diretta tv su Dazn).

Lazio-Empoli (ore 14.30)

Calcio d'inizio previsto alle 14.30 (diretta tv su Dazn).

Sassuolo-Genoa (ore 16.30)

Sono tre i calciatori del Sassuolo out per Covid: Peluso, Scamacca e Frattesi. Positivi in casa Genoa invece Criscito e Serpe. Anche qui la gara non è a rischio rinvio. Calcio d'inizio previsto alle 16.30 (diretta tv su Dazn e Sky Sport).

Atalanta-Torino non si gioca

La partita non si giocherà in seguito al provvedimento di blocco dell'Ausl di Torino. La squadra di Juric non è partita per Bergamo. Atalanta-Torino resta in programma alle 16.30, ma al Gewiss Stadium ci saranno soltanto i giocatori di Gasperini. L'iter sarà quello di Bologna-Inter.

Milan-Roma (ore 18.30)

Tre nuove positività per il Milan: dopo Tatarusanu, nell'elenco ci sono Tomori, Romagnoli e Calabria. La Roma invece ne ha 2: Mayoral e Fuzato. Gara non a rischio. Calcio d'inizio previsto alle 16.30 (diretta tv su Dazn).

Salernitana-Venezia non si gioca

Il Venezia sarà presente allo stadio Arechi, la Salernitana no visti i 9 positivi e la squadra posta in quarantena dall'Ausl.

Fiorentina-Udinese non si gioca

Nove positivi nel gruppo squadra dell'Udinese, di cui 7 giocatori. L'Ausl locale ha bloccato i bianconeri in Friuli e chiesto il rinvio delle prossime due partite visto l'insorgere del focolaio Covid. Niente trasferta a Firenze. L'iter sarà quello di Bologna-Inter.

Juventus-Napoli (ore 20.45)

Fra mille dubbi, ma la partita si dovrebbe giocare. Il Napoli è partito per Torino, poi l'Ausl 2 della città partenopea ha bloccato Zielinski, Rahmani e Lobotka per contatti stretti con positivi. Azzurri senza Osimhen (positivo in Nigeria), Lozano, Mario Rui, Malcuit, Boffelli, Meret, Spalletti e tre membri dello staff. Juventus senza Chiellini e Pinsoglio. Calcio d'inizio previsto alle 20.45 (diretta tv su Dazn).

